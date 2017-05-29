Евродепутат: в отношении проекта Rail Baltica вы должны быть тверды

Европарламентарий, который на прошлой неделе посетил Литву, уверял, что проект остановится, если будут дискуссии, как может выглядеть финансирование, а не как обеспечить для себя эти средства.

"Я оптимист. Rail Baltica - это часть так называемого коридора TEN-T, который является драгоценным камнем европейской транспортной политики. (....) Если страны Балтии будут говорить, что нам следует остановить теперешнюю подготовку, потому что мы не уверены относительно денег, тогда все пойдет коту под хвост. Думаю, странам Балтии следовало бы доказать, что они готовы инвестировать: трасса, разрешения, встречи с земледельцами и неправительственными организациями (НПО), устойчивость и деньги придут", - сказал BNS В. Ван де Камп.

Он признал, что по поводу Rail Baltica много дискуссий в Эстонии, где проект не пользуется большой поддержкой в обществе, однако подчеркнул, что новое правительство Эстонии проект поддерживает.

"Мы встретились с министром экономики Эстонии Кадри Симсон и, конечно же, говорили об этих слухах и проблеме. Она сказала, что имеют место дискуссии, однако новое правительство и парламентское большинство поддерживают проект. Идут дискуссии с НПО, имеют место дискуссии об ограде вдоль железной дороги, о переходах ля животных над или под линией. Она сказала, оставьте это нам и мы разберемся (...) Проект из-за этих дискуссий, я думаю, не остановится", - сказал В. Ван де Камп.

Европарламентарий также убежден, что Польшу тоже удастся убедить в необходимости уделять больше внимания проекту Rail Baltica.

"У ЕС с Польшей очень широкие отношения. Мне кажется, что в этой многолетней финансовой перспективе они получили 83 млрд. евро от ЕС. (...) На мой взгляд, Еврокомиссия может убедить правительство Польши в том, что в проекте Rail Baltica у нас должна быть одна скорость или что хотя бы со скоростью не должно возникать проблем, так что не изолируйте проблему с Польшей как дискуссию о курице и яйце. Максимум в течение двух лет, я абсолютно уверен, мы решим эту проблему с Польшей", - сказал В. Ван де Камп.

Стоимость проекта Rail Baltica может составлять от 4 до 5 млрд. евро. Литва уже проложила отрезок Rail Baltica от Каунаса до литовско-польской границы, однако его намечается выпрямить.