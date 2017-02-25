Eurostat: русский язык в латвийских школах учат меньше, чем в литовских и эстонских

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rus.DELFI.lv
суббота, 25 февраля 2017 г. 19:27
Преподавание двух иностранных языков в европейских школах в 2016 году сократилось, свидетельствуют данные Eurostat. Русский язык при этом популярен только в странах Балтии и Болгарии.
© A.Stackevič nuotr.

В целом в младших классах средней школы два или более иностранных языка изучали 58,8% школьников. Годом ранее этот показатель составлял 59,9%. Больше всего на средние показатели повлияла ситуация в Германии и Италии, где преподавание двух или более языков сократилось на 3-5%.

Как минимум один иностранный язык изучает 98,6% школьников. Лидирует по популярности английский (97,3%), на втором месте французский (33,8%), на третьем - немецкий (23,1%), на четвертом - испанский (13,6%).

Единственным широко изучаемым неофициальным языком ЕС является русский. В странах Балтии он уверенно занимает второе место среди иностранных языков в средней школе. При этом в Латвии его изучают 59,7% школьников, в Эстонии - 63,6%, а в Литве - 66,2%. В Болгарии русский язык изучает 16,9% учеников средней школы.

В отчете Eurostat сравниваются школьные программы младших классов средних школ (то есть, как правило, дети в возрасте 11-12 лет).

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