Эстонцы скоро будут получать зарплаты, которые остановили бы эмиграцию литовцев

За последний год зарплаты увеличились во всей Литве. По данным Департамента статистики, во всех округах средние зарплаты увеличились на 7%, но до эстонских зарплат литовцам далеко.

Экономисты прогнозируют, что в конце этого года в Литве средняя зарплата составит 700 евро, а в Эстонии 1000 евро.

25 лет назад во всех странах Балтии зарплаты были похожими, сейчас средние зарплаты в Эстонии выше, чем в Литве и Латвии.

Прогнозируемая в Эстонии средняя зарплата заставила бы многих литовцев отказаться от мысли об эмиграции.

Этой весной по заказу DELFI компания Spinter tyrimai провела опрос, который показал, что литовцы не эмигрировали бы, если бы получали зарплату 1000-1500 евро "на руки".

30,1% респондентов указали 1251-1500 евро, 26,3% - 1001-1250 евро. 19% хватило бы и 751-1000 евро. 21,9% участников опроса указал, что их остановила бы зарплата выше 1500 евро.

Экономисты, с которыми говорил DELFI, указали несколько причин в разнице зарплат в Эстонии и Литве.

Во-первых, в Эстонии больше компаний высших технологий, которые могут себе позволить платить высокие зарплаты.

Старший экономист Danske Bank Рокас Граяускас сказал DELFI, что средняя зарплата в Эстонии выше, чем в Литве благодаря продолжительной и целенаправленной работе.

Одна из важнейших причин - высокоразвитые компании, работающие в сфере ИТ.

И литовские специалисты в этой сфере зарабатывают неплохо, больше среднего, но в Литве таких специалистов относительно немного.

По мнению экономиста, хотя в Литве тоже есть истории успеха, связанные с ИТ, а университеты все больше внимания уделяют этой сфере, ее развитие в Литве слишком медленное.

"Сегодня ситуация такова, что в этой сфере в Литве работает меньше людей, чем в ЕС.

Мы слишком мало инвестируем в эту сферу, поэтому сектор ИТ у нас слабый IT, а Эстония наоборот и это отражается на статистике зарплат", – заметил Граяускас.

Литовский институт свободного рынка (ЛИСР) согласен с мнением Граяускаса. По данным его специалистов, в Литве не хватает компаний высших технологий.

Перспективными в Литве считаются биотехнологии и лазерная промышленность, однако они не развиты так, как в Эстонии сфера ИТ.

Советник президента банка SEB Гитанас Науседа считает, что Эстония более привлекательная для инвестиций, нежели Литва и Латвия потому, что позиционирует себя как страна ИТ. У Литвы нет в мире такого узнаваемого лица, как у Эстонии.

Граяускас отметил, что жители Эстонии ездили на заработки в Финляндию, а заработанные деньги тратили в Эстонии, чем помогали росту экономики страны, плюс развивалась двусторонняя торговля между странами.

В Эстонии выше и минимальная зарплата, она составляет 470 евро "на бумаге". По словам экономистов, там ниже и налоги на труд.

Как одну из причин более высоких зарплат, Науседа называет другую культуру зарплат. По его мнению, благодаря тому, что в Эстонию рано пришли зарубежные инвесторы, сформировалась иная культура. По этой причине в Эстонии редко платят зарплаты "в конвертах", там меньше "тень", а государство собирает больше налогов. Это позволяет платить более высокую минималку.

По словам Науседы, Литва дольше чем Эстония ориентировалась на обрабатывающую промышленность и это могло снизить привлекательность страны для инвесторов, создающих высокий ВВП.

"На услуги стали ориентироваться только после вступления в ЕС. А в Эстонии эта сфера была немалозначимой еще до вступления в ЕС", - заметил Науседа.

Экономисты заметили, что Эстония привлекла внимание инвесторов сразу же как только восстановила независимость. В 1992 г. там начались решительные реформы. В Литве опасались, что они могут не оправдать себя, а Эстония тем временем далеко ушла вперед.