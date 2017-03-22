Есть новости для желающих работать в Литве иностранцев

Чтобы упросить приток рабочей силы из-за рубежа, литовское правительство постановило, что высокую квалификацию можно доказать не только дипломом, но и опытом.

"Описание будет применяться в отношении тех граждан третьих стран, у кого нет диплома о высшем образовании, но есть не менее 5 лет профессионального опыта - для тех, кто хочет получить разрешение заниматься работой, требующей высокой профессиональной квалификации", - сказал на заседании министр экономики Миндаугас Синкявичюс.

"Мы не говорим, что 5 лет профессионального опыта равны диплому, мы говорим, что не менее 5 лет конкретной профессиональной деятельности, например, в области информационных технологий, свидетельствуют о высокой квалификации человека", - сказал он.

По его словам, это делается с той целью, чтобы в Литву было легче привезти квалифицированную рабочую силу.

Некоторое время назад правительство утвердило перечень 27 профессий, для которых необходима высокая профессиональная квалификации и специалистов которых не хватает в Литве, людей этих специальностей легче трудоустроить. Среди этих профессий - программисты, специалисты по информационным технологиям, инженеры в различных областях, техники. Эти положения касаются приезжих не из стран - членов Евросоюза (ЕС). В ЕС все граждане могут работать в других странах - членах без специального разрешения.

Критики говорят, что если не ввести определенные предохранители, то ускоренное трудоустройство иностранцев может приостановить рост зарплат.