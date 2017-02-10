ЕС профинансирует строительство Вильнюсской когенерационной станции

Помощь в объеме 153 млн. евро или или 40,25% стоимости проекта намечено выделить станции в рамках изменений к программе действий Фондов инвестиций ЕС на 2014-2020 годы, которые утвердила Еврокомиссия.

По словам министра финансов Литвы Вилюса Шапоки, если будет обеспечено финансирование станции, нужно ускорить и строительные работы.

"Современная станция с большой эффективностью помогла бы решить проблемы не только переработки отходов, но и высоких цен на отопление", - отметил в пресс-релизе В.Шапока.

Руководитель по когенерационным проектам Lietuvos energija Нериюс Расбурскис пояснил BNS, что решение ЕК означает, что на уровне ЕС решения о финансировании Вильнюсской станции приняты, сейчас дело за шагами со стороны Литвы, только после этого - приблизительно в третьем квартале этого года - будет подана окончательная заявка в ЕК. По его словам, решение комиссии ожидается уже в конце этого года.

Совокупная стоимость строительства станции – 381 млн. евро, кроме фондов ЕС, еще 190 млн. евро в виде кредита предоставит Европейский инвестбанк, 38 млн. евро составят средства Lietuvos energija .