Ergo: обрушение супермаркета Maxima в Латвии - нестраховой случай

Дочернее предприятие контролирующей торговую сеть компании Maxima grupe - Maxima Latvija и владелец торгового центра, в котором обрушился магазин Maxima - Tineo хотят отсудить у страховой компании Ergo Insurance страховую выплату в размере 5,34 млн. евро, последняя же утверждает, что в таких случаях выплаты не осуществляются.

По словам директора департамента права и соответствия Ergo Insurance в Балтийских странах Эдиты Борявичене, в договоре было предусмотрено, что страховка не действует в случае, если имущество уничтожается из-за проектировочных ошибок.

Ergo застраховала имущество и риски бизнеса Maxima Latvija и Tineo. Страховым договором застраховано имущество обеих компаний в Латвии, включен и случай, когда имущество уничтожается, разрушается и теряется. Однако в договоре есть пункт о том, что услуга страхования не действует в тех случаях, когда убытки возникают из-за строительно-проектировочных ошибок. Такие оговорки в договорах - обычная практика страхового рынка", - сообщила в пресс-релизе Ergo Э. Борявичене.

"По нынешним данным, технической причиной обрушения здания в Риге стали строительно-проектировочные ошибки, поэтому, согласно договору, мы признали происшествие не подлежащим страхованию", - добавила она.

Maxima сообщила, что обратилась в Вильнюсский окружной суд в связи с решением Ergo отказать в страховой выплате после того, как в Латвии в ноябре 2013 года произошло обрушение магазина.

"Компании решили обратиться в суд после того, как страховая компания отказалась выполнять обязательства и компенсировать убытки после того, как из-за ошибок в проектировании и строительстве, допущенных третьими лицами, в ноябре 2013 года в результате трагического происшествия в Риге было уничтожено принадлежавшее Maxima Latvija и Tineo имущество, застрахованное Ergo Insurance в Литве", - говорится в сообщении компаний.

Как сообщается, Maxima Latvija еще в 2013 году информировала Ergo Insurance о произошедшем страховом случае, обратившись с просьбой о получении страховой выплаты, однако выплаты все еще не получила.

В результате обрушения крыши действовавшего в торговом центра в западной части Риги магазина Maxima 21 ноября 2013 года погибло 54 человека, в том числе три спасателя, десятки человек были ранены.

Латвийская прокуратура признала пострадавшими из-за обрушения Maxima 263 человека.