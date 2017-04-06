ЕП просит оценить, не использует ли Беларусь помощь ЕС для АЭС

В принятой резолюции европарламентарии призвали Еврокомиссию оценить, соблюдаются при строительстве БелАЭС высшие стандарты безопасности, а также не станет ли помощь ЕС в виде кредитов Европейского инвестиционного банка одним из источников финансирования этой станции.

Члены ЕП попросили оценить, не противоречит ли эта помощь санкциям ЕС, применяемым в отношении России.

АЭС в Островце строит российская госкорпорация ядерной электроэнергии "Росатом", проект финансируется российским правительством. Станция строится всего в 20 км. от белоруско-литовской границы и в 50 км. от столицы Литвы - Вильнюса.

Литовское правительство утверждает, что БелАЭС строится в нарушение правил безопасности, оно также беспокоится о том, что станция может осложнить синхронизацию ЛЭП Балтийских стран с Западной Европой.

Беларусь же утверждает, что станция строится при соблюдении требований безопасности. На БелАЭС будет оборудовано два реактора мощностью 1200 мегаватт каждый. Первый реактор планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, а второй - в 2020.

По сообщению белорусского министерства энергетики, в прошлом году было проведено работ на 512 млн. долларов США, в этом году их стоимость может вырасти до 580 млн. долларов. Кредит в 10 млрд. долларов на строительство станции в ноябре 2011 года предоставила Россия.