ЕП просит оценить, не использует ли Беларусь помощь ЕС для АЭС

 (8)
BNS
четверг, 6 апреля 2017 г. 18:15
В четверг Европарламент, осудивший ответ белорусских и российских властей на прошедшие в этих странах протесты, выразил озабоченность в связи с тем, что помощь ЕС Республике Беларусь может использоваться при финансировании строительства БелАЭС в Островце.
Astravyets nuclear power plant in Belarus
© Reuters / Scanpix

В принятой резолюции европарламентарии призвали Еврокомиссию оценить, соблюдаются при строительстве БелАЭС высшие стандарты безопасности, а также не станет ли помощь ЕС в виде кредитов Европейского инвестиционного банка одним из источников финансирования этой станции.

Члены ЕП попросили оценить, не противоречит ли эта помощь санкциям ЕС, применяемым в отношении России.

АЭС в Островце строит российская госкорпорация ядерной электроэнергии "Росатом", проект финансируется российским правительством. Станция строится всего в 20 км. от белоруско-литовской границы и в 50 км. от столицы Литвы - Вильнюса.

Литовское правительство утверждает, что БелАЭС строится в нарушение правил безопасности, оно также беспокоится о том, что станция может осложнить синхронизацию ЛЭП Балтийских стран с Западной Европой.

Беларусь же утверждает, что станция строится при соблюдении требований безопасности. На БелАЭС будет оборудовано два реактора мощностью 1200 мегаватт каждый. Первый реактор планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, а второй - в 2020.

По сообщению белорусского министерства энергетики, в прошлом году было проведено работ на 512 млн. долларов США, в этом году их стоимость может вырасти до 580 млн. долларов. Кредит в 10 млрд. долларов на строительство станции в ноябре 2011 года предоставила Россия.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Литва присоединяется к жалобе Польши в суде ЕС по поводу Nord Stream (15)

Nord Stream
Литва присоединилась к требованию Польши отменить разрешение Еврокомиссии (ЕК) российскому концерну "Газпром" увеличить объемы использования ответвления газопровода Nord Stream ("Северный поток") в Германии.

Европарламент упразднил плату за роуминг в ЕС (1)

Telefonas
Европарламент проголосовал за введение реформ по обеспечению бесплатного роуминга и равенства права доступа к интернету в ЕС. Новые правила в сфере европейских телекоммуникаций начнут действовать летом 2017 года.

ЕП просит оценить, не использует ли Беларусь помощь ЕС для АЭС (8)

Astravyets nuclear power plant in Belarus
В четверг Европарламент, осудивший ответ белорусских и российских властей на прошедшие в этих странах протесты, выразил озабоченность в связи с тем, что помощь ЕС Республике Беларусь может использоваться при финансировании строительства БелАЭС в Островце.

Жители Литвы рассказали, сколько потратят на Пасху: результат удивляет (39)

Жители Литвы рассказали, сколько потратят на Пасху: результат удивляет
Несмотря на то, что в Литве часто возмущаются ростом цен на услуги и товары, похоже, на праздники жители Литвы экономить не намерены. Таков результат опроса, проведенного ТЦ Maxima.

Почасовая зарплата в Литве - одна из самых низких в ЕС (9)

Почасовая зарплата в Литве - одна из самых низких в ЕС
Средняя почасовая зарплата в Литве в 2016 году была одной из самых низких среди 28 стран - членов Евросоюза (ЕС), сообщает Евростат.
Facebook друзья
Rambler's Top100