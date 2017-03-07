Enefit: цена на электроэнергию в Литве может вырасти

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BNS
вторник, 7 марта 2017 г. 15:39
Цена на электроэнергию в Литве в этом году и в 2018-ом может вырасти, прогнозирует дочернее предприятие эстонской компании Eesti Energia в Литве Enefit.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

По сообщению гендиректора Enefit Яниса Бетхера, в Скандинавии, откуда Литва импортирует значительную часть электроэнергии, выпало мало снега, и ГЭС снизят производство дешевой электроэнергии.

По его словам, длившееся несколько лет снижение цены на электроэнергию в Литве остановилось, и нет признаков того, что цены продолжат падать в 2017-2018 годах. Однако насколько конкретно может подрожать электроэнергия, Я. Бетхер не прогнозирует, поскольку это будет зависеть от многих факторов.

"Мы отмечаем постоянное падение цены. С нашей точки зрения, возможное падение цен остановится по нескольким причинам. Одна из них - то, что в Скандинавии не хватает воды и снега. Снег - источник воды для ГЭС, а 60% электроэнергии там производится на гидроэлектростанциях", - сказал Я. Бетхер во вторник, на пресс-конференции в Вильнюсе.

По его словам, нехватка воды и снега может поднять окончательную цену на электроэнергию на 3-5%. Кроме того, растущие цены на газ также могут оказать негативное влияние.

"Если вы посмотрите на местные аспекты, то цена на газ повлияет на газовые электростанции в Литве и Латвии. (...) Очевидно, мы увидим рост цен на газ", - заверил глава Enefit.

Однако он отмечает, что в 2018-2020 годах будут положительные факторы. Например, начнет действовать модель балансирования, согласно которой в часы пик предприятия будут снижать потребление, и это снизит цену на электроэнергию. Кроме того, в Финляндии будет запущен новый блок атомной станции в Олкилуото, что снизит цены на электроэнергию, а когда будет запущена дополнительная смычка между Латвией и Эстонией, эта цена снизится и в Литве, и Латвии.

Владеющая Enefit компания Eesti Energia утверждает, что вскоре будет поставлять газ в Польше и Латвии, не исключает возможности его поставок и в Литву. Руководитель по вопросам развития компании Э. Бразите заверяет, что этот вопрос будет решаться, когда завершится компенсация газпромовской цены литовской компании Lietuvos duju tiekimas , которая не позволяет другим участникам рынка конкурировать.

В прошлом году оборот Enefit вырос на 3,1% до 23 млн. евро, между тем прибыль увеличилась почти в 10 раз - с 260 тыс. евро до 2,2 млн. евро, из которых 1,45 млн. евро пришлось на прибыль от финансовой деятельности.

BNS
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