Эмигранты продают жилье в Паневежисе

Владелец агентства недвижимости Asimonas Кястутис Казакявичюс сказал, что люди недвижимость покупают и продают. Зимой обычно на рынке наблюдается застой, а в этом году как январь, так и февраль был активнее.
Активно покупали и продавали дома, квартиры, части домов, только земля сейчас пользуется меньшим спросом.
Обычно самым активным рынок бывает весной и осенью. Сейчас, с наступлением весны, увеличился спрос на дачные участки.
По словам эксперта, рынок недвижимости в Паневежисе жив, задремать ему не дают приезжающие из района молодые люди, семьи, которые здесь учатся, сначала арендуют жилье, а потом покупают, поскольку это выгоднее.
Квартиры покупают и продают также эмигранты. Правда, по словам Казакячюс, сейчас они чаще продают жилье, чем покупают. Обычно это те люди, которые не планируют вернуться домой.
По словам эксперта, в Паневежисе сейчас самая дешевая из продаваемых однокомнатных квартир стоит 14 000 евро, обычно однокомнатная не стоит больше 25 000 евро.