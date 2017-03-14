Эмигранты продают жилье в Паневежисе

Начало этого года было довольно оживленным на рынке недвижимости в Паневежисе. Однако эксперты оценивают ситуацию, как "очень неоднозначную", реагирующую на потребности жителей в жилье и денежное содержание, пишет Naujienos.lt.

Владелец агентства недвижимости Asimonas Кястутис Казакявичюс сказал, что люди недвижимость покупают и продают. Зимой обычно на рынке наблюдается застой, а в этом году как январь, так и февраль был активнее.

Активно покупали и продавали дома, квартиры, части домов, только земля сейчас пользуется меньшим спросом.

Обычно самым активным рынок бывает весной и осенью. Сейчас, с наступлением весны, увеличился спрос на дачные участки.

По словам эксперта, рынок недвижимости в Паневежисе жив, задремать ему не дают приезжающие из района молодые люди, семьи, которые здесь учатся, сначала арендуют жилье, а потом покупают, поскольку это выгоднее.

Квартиры покупают и продают также эмигранты. Правда, по словам Казакячюс, сейчас они чаще продают жилье, чем покупают. Обычно это те люди, которые не планируют вернуться домой.

По словам эксперта, в Паневежисе сейчас самая дешевая из продаваемых однокомнатных квартир стоит 14 000 евро, обычно однокомнатная не стоит больше 25 000 евро.