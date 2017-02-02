Эмигрант сравнил цены на продукты в литовском и ирландском Lidl

Эгис, который ненадолго вернулся в Литву из Ирландии, пришел в ужас от цен на некоторые продукты в литовских магазинах. Вернувшись в предместье Дублина, где живет на данный момент, он не поленился и сфотографировал цены на продукты в ирландском магазине сети Lidl.

Фотографии с ценами в литовском и ирландском Lidl он выложил в фейсбук.

Портал DELFI связался с автором фотографий. Он сказал, что фотографировал цены в паневежском магазине сети Lidl, на ул. Нямуно.

"Фотографии я делал две недели назад, когда приезжал в Литву. В Ирландии снимки сделаны на прошлой неделе, в Lidl Лукана", – сказал Эгис.

Он отметил, что в Литве практически все дороже: "Еда, услуги, электротехника, одежда, лекарства, игрушки".

На сделанных им снимках видно, что 500 г. овсяных хлопьев в Литве стоят 0,65 евро, в Ирландии – 0,49 евро.

Правда, упаковки разные. А сыр Mocarelа в таких же упаковках в Литве стоит 0,69, а в Ирландии – 0,59 евро.

На фото видно, что 200 г. кешью в Ирландии стоят 2,39, в Литве – 2,99 евро.

Упаковка с тремя бальзамами для губ в Литве стоит 2,49, в Ирландии – 1,59 евро. Стоимость шести помидоров отличается на 0,3 евро (в Литве – 1,29, в Ирландии – 0,99 евро).

По данным Евростата, в 2015г. цены на продукты в Литве составили 61% средних по ЕС, в Ирландии – 122%. По официальной статистике, в Литве продукты питания дешевле, чем в Ирландии.

Пресс-секретарь Lidl Lietuva Агне Гайжаускене сказала, что цены в конкретных магазинах Lidl устанавливают в соответствии с конкурентным окружением и налогами страны, в которой работают магазины.

Напомним, что в Литве НДС – 21%, а в Ирландии 4 тарифа НДС: 0%, 4,8%, 13,5% и 23%.

0% - на еду и напитки, за исключением алкогольных, чая и кофе, мороженого, мороженных йогуртов, йогуртов, чипсов, попкорна, соленых и жареных орешков, шоколада, сладостей, печенья.

Представитель Lidl Lietuva признала, что цены в магазинах Lidl в разных странах могут отличаться.