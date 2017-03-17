Экспорт вырос во всех странах Балтии

 (7)
BNS
пятница, 17 марта 2017 г. 19:15
В первом месяце этого года по сравнению с январем 2016 года экспорт рос во всех странах Балтии, сообщает Евростат.

В Литве экспорт вырос на год на 19% до 1,9 млрд. евро, в Латвии - на 15% до 0,9 млрд. евро, в Эстонии - на 14% до 0,9 млрд. евро, показывают обнародованные в пятницу данные Евростата.

Объемы литовского импорта за год увеличились на 28% до 2,1 млрд. евро, латвийского - на 21% до 1 млрд. евро, эстонского - на 40% до 1,4 млрдю. евро.

Среди стран Балтии самый большой дефицит торговли был в 2016 году в Эстонии (0,4 млрд. евро), в Литве и Латвии он был по 0,2 млрд. евро.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Экспорт вырос во всех странах Балтии (7)

Экспорт вырос во всех странах Балтии
В первом месяце этого года по сравнению с январем 2016 года экспорт рос во всех странах Балтии, сообщает Евростат.

Klaipedos nafta отгрузит рекордно большой объем мазута (1)

Klaipedos nafta отгрузит рекордно большой объем мазута
У причала компании по погрузкам нефти и сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta пришвартовался танкер Nordic Passat, на который планируется загрузить рекордной большой объем мазута - до 110 тыс. тонн.

Эксперт: важно, что TV3 остается в руках западных инвесторов (6)

Эксперт: важно, что TV3 остается в руках западных инвесторов
Решение шведского медийного концерна Modern Times Group (MTG) продать бизнес в странах Балтии, включая группу литовского телеканала TV3, компании по управлению фондами США Providence Equity Partners, позволит сохранить традиции западного бизнеса на медийном рынке, говорит эксперт в области коммуникации и медиа.

Постановление суда: незарегистрированные домики в Швянтойи должны снести (1)

Постановление суда: незарегистрированные домики в Швянтойи должны снести
Палангская мэрия ни один год поднимала вопрос стоящих на государственной земле или в лесу в Швянтойи незарегистрированных деревянных домиков для отдыха. Наконец, дело удалось выиграть в суде – Верховный суд Литвы принял окончательный вердикт: право на владение этими постройками не может быть зарегистрировано.

В Литве жилье арендуют 10% жителей (4)

В Литве жилье арендуют 10% жителей
Согласно статистике, в Литве 10% арендуют жилье. Это один из самых низких показателей в Европейском Союзе. Специалисты говорят, что такая ситуация обусловлена тем, что рынок аренды жилья в Литве только начал формироваться, пишет lrt.lt.
Facebook друзья
Rambler's Top100