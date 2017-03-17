Экспорт вырос во всех странах Балтии

В первом месяце этого года по сравнению с январем 2016 года экспорт рос во всех странах Балтии, сообщает Евростат.

В Литве экспорт вырос на год на 19% до 1,9 млрд. евро, в Латвии - на 15% до 0,9 млрд. евро, в Эстонии - на 14% до 0,9 млрд. евро, показывают обнародованные в пятницу данные Евростата.

Объемы литовского импорта за год увеличились на 28% до 2,1 млрд. евро, латвийского - на 21% до 1 млрд. евро, эстонского - на 40% до 1,4 млрдю. евро.

Среди стран Балтии самый большой дефицит торговли был в 2016 году в Эстонии (0,4 млрд. евро), в Литве и Латвии он был по 0,2 млрд. евро.