Эксперты: замедляется рост литовского экспорта

Экспорт составляет одну из важнейших частей ВВП Литвы.
Однако после того, как 2,5 года назад Россия объявила эмбарго на ввоз товаров и услуг с Запада, литовский экспорт понес серьезные потери.
Несмотря на это, в этом году в годовом отчете Центробанка Литвы подчеркнули, что утраченный российский рынок удалось компенсировать Западными странами, а последние два года можно назвать годами поиска новых рынков.
Стали говорить об экспорте мяса в США.
В Китай недавно отправили первую партию молочных продуктов.
Также активно интересуются возможностью инвестиций в Иран и Индию, а также другие страны, которые литовские предприниматели еще не открыли для себя.
Немало внимания на конференции планируют уделить экспорту услуг, часть которого, по словам специалистов, постоянно растет. К примеру, в сфере информационных технологий.