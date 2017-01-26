Эксперты: замедляется рост литовского экспорта

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ru.DELFI.lt
четверг, 26 января 2017 г. 09:02
Согласно статистике, утраченный российский рынок удалось компенсировать западными рынками, однако у специалистов беспокойство вызывает замедление роста литовского экспорта. На конференции больше 20 литовских и зарубежных экспертов обсудят тенденции международной торговли и расширение бизнеса за рубежом, пишет LRT.lt.
Klaipėdos uostas
© Asmeninio albumo nuotr.

Экспорт составляет одну из важнейших частей ВВП Литвы.

Однако после того, как 2,5 года назад Россия объявила эмбарго на ввоз товаров и услуг с Запада, литовский экспорт понес серьезные потери.

Несмотря на это, в этом году в годовом отчете Центробанка Литвы подчеркнули, что утраченный российский рынок удалось компенсировать Западными странами, а последние два года можно назвать годами поиска новых рынков.

Стали говорить об экспорте мяса в США.

В Китай недавно отправили первую партию молочных продуктов.

Также активно интересуются возможностью инвестиций в Иран и Индию, а также другие страны, которые литовские предприниматели еще не открыли для себя.

Немало внимания на конференции планируют уделить экспорту услуг, часть которого, по словам специалистов, постоянно растет. К примеру, в сфере информационных технологий.

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Бизнес

Эксперты: замедляется рост литовского экспорта (88)

Klaipėdos uostas
Согласно статистике, утраченный российский рынок удалось компенсировать западными рынками, однако у специалистов беспокойство вызывает замедление роста литовского экспорта. На конференции больше 20 литовских и зарубежных экспертов обсудят тенденции международной торговли и расширение бизнеса за рубежом, пишет LRT.lt.

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