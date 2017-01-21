Эксперты: арендное жилье будет дешеветь

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ru.DELFI.lt
суббота, 21 января 2017 г. 16:51
Арендная плата на жилье, вероятно, уже достигла своего пика. Эксперты на ежегодной конференции, посвященной недвижимости, отмечали, что в связи с изменением демографической ситуации и увеличением предложения в будущем цены начнут падать.
© Shutterstock nuotr.

"Так хорошо, как это было раньше, вероятно, уже не будет", - резюмировала ситуацию на рынке представитель компании Investavimo sprendimai Ева Аугустите-Кведаравичене.

Она сказала, что в последнее время арендатор жилья начал меняться, выросли его требования.

"Когда появляется много высококачественного жилья, которое можно арендовать, а число жильцов так быстро не растет, клиент становится привередливым и это оказывает влияние на цену», - сказала она.

Е. Аугустите-Кведаравичене также отметила, что давление на цены появится и из-за снижающегося количества жильцов.

Директор по развитию Eika Мартинас Жибуда также считает, что арендная плата в настоящее время имеет тенденцию к снижению.

"Конечно, существует сезонность, сентябрь, август, когда цены несомненно растут, но в целом каждый год предложение растет и, соответственно, это снижает цены", - сказал он.

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