Эксперты: арендное жилье будет дешеветь

"Так хорошо, как это было раньше, вероятно, уже не будет", - резюмировала ситуацию на рынке представитель компании Investavimo sprendimai Ева Аугустите-Кведаравичене.
Она сказала, что в последнее время арендатор жилья начал меняться, выросли его требования.
"Когда появляется много высококачественного жилья, которое можно арендовать, а число жильцов так быстро не растет, клиент становится привередливым и это оказывает влияние на цену», - сказала она.
Е. Аугустите-Кведаравичене также отметила, что давление на цены появится и из-за снижающегося количества жильцов.
Директор по развитию Eika Мартинас Жибуда также считает, что арендная плата в настоящее время имеет тенденцию к снижению.
"Конечно, существует сезонность, сентябрь, август, когда цены несомненно растут, но в целом каждый год предложение растет и, соответственно, это снижает цены", - сказал он.