Эксперт высказал отдельное мнение: цены на недвижимость уже сейчас слишком велики

19 января в Вильнюсе на конференции Центробанка Литвы большинство экспертов заверяли, что на рынке недвижимости нет никакого пузыря. Иное мнение высказал Арнольдас Антанавичюс.

"Те, кто знаком со мной, знают, что я склонен поднимать шум. Я буду из числа тех, кто пророчит Апокалипсис и пытается отстоять другое мнение", – сказал он.

Антанавичюс попросил показать график, использованный представителем Ober-Haus Саулюсом Вагонисом, на котором изображено формирование экономических пузырей.

"Суть в том, что банковское финансирование изменило все направление рынка недвижимости. С 2000 года очень выросли цены на рынке, говорят, что это нормально и естественно. Я считаю, что это ненормально и можно найти сходство с политикой быстрых кредитов. Только это другой уровень и банки делают это солиднее", – сказал Антанавичюс.

Он сравнил - быстрые кредиты говорят: "Вот вам не хватает 100 евро на вечеринку, так возьмите в долг, потом отдадите".

А банк говорит: "Тебе не хватает 100 000 евро на жилье твоей мечты, так ты не жди снижения цен, возьми 100 000 сейчас, а отдашь как-нибудь потом".

"Такая логика и накаляет цены на недвижимость", – сказал специалист.

Он показал на график и отметил, что на нем есть снижение, которое называется бычья западня (bull trap), когда рынок думает, что все в порядке, и рост продолжится.

"Тогда достигается возвращение к нормальности (return to normal). Так по тому, что я вижу и сегодня слышу, все говорят, что все хорошо, сбалансировано, вернулись в нормальную колею. Мне это больше напоминает возвращение к нормальности.

Тогда вопрос, что будет после?" – вопрошал он. По словам специалиста, люди сами (необязательно сознательно) убеждают себя в том, чего хотят.

"Люди склонны игнорировать момент нерациональности, что покупают переоцененное имущество, поскольку цены, возможно, все равно будут расти, поэтому не проиграешь. Я думаю, это ошибка. Это западня, в которой находится как наш рынок, так и другие", – предупредил Антанавичюс, который считает, что на самом деле цены на недвижимость в Литве дна не достигли в свое время, их искусственно удержали дочерние компании банков.

Он считает, что и сегодняшние цены поддерживают именно за счет щедрого финансирования банками – без этого уровень цен был бы намного ниже.

"Рынок жилья в Вильнюсе сильно раскален, значительно переоценен и люди, покупающие жилье, я так понимаю, поступают неправильно, переплачивают. Это не трагедия, если мы верим, что наши зарплаты будут расти и в будущем, но это оптимистический взгляд", – сказал Антанавичюс.

На такие заявления отреагировал глава строительной компании Hanner Арвидас Авулис.

"Ты разумно, все... Но ты очень хочешь напугать эту публику и народ", – сказал он Антанавичюсу.

По словам Авулиса, существенная ошибка Антанавичюса – он не учитывает рост зарплат жителей.

"У нас просто нет иного выхода, поскольку уже 0,5 млн. жителей Литвы уехали по одной причине: потому что в Скандинавии зарплаты в 2-3 раза выше. Хочешь-не хочешь, но все мы здесь будем повышать зарплаты и чем скорее они попадут к людям, тем скорее мы передохнем от эмиграции. Если зарплаты растут, вся твоя теория рушится", – сказал Авулис.

На что Антанавичюс ответил, что зарплаты в Литве еще не такие, чтобы цены на недвижимость росли так, как растут сейчас.