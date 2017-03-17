Эксперт: важно, что TV3 остается в руках западных инвесторов

"Важно то, что стратегически важные для нас СМИ остаются в руках западного капитала. У нас были и другие примеры, когда СМИ от скандинавских инвесторов перенимал наш местный бизнес (в 2003 концерн MG Baltic купил у шведской Bonnier телеканал- BNS), а приобретенные СМИ становились вторичной или даже поддерживаемой деятельностью новых владельцев", - сказал BNS преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Нериюс Малюкявичюс.

"В данном случае западный капитал важен, потому что сохраняются и западные принципы медиа. Чем больше у нас западного бизнеса, тем лучше", - добавил он.

По словам Н. Малюкявичюса, это связано не только с политическими принципами, но и с общими принципами управления бизнесом.

"Давайте посмотрим, когда наш энергетический рынок был тесно связан с российским капиталом, с какими огромными политическими и экономическими вызовами мы столкнулись, желая вырваться из этой энергетической зависимости. Мы должны вырваться и из восточных медийных пространств, и это присутствие западного капитала очень важно", - подчеркнул Н. Малюкявичюс.

По его словам, сделка по продаже телеканала TV3 также должна развеять опасения относительно возможных связей MTG с российским бизнесом.

MTG в пятницу сообщил, что продает за 115 млн. евро 100% своего бизнеса в странах Балтии всемирной компании по управлению фондами Providence Equity Partners, которая контролирует действующую в Литве и Латвии группу телекоммуникационной компании Bite.