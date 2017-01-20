Эксперимент Statoil в центре столицы не оправдался

Два года на центральной улице Вильнюса, на проспекте Гедиминаса, действовало кафе Statoil. Сейчас оно закрылось.

Глава компании Circle K, которой принадлежит бренд Statoil, Скирмантас Мачюкас сказал, что компания завершила эксперимент, но не отказывается от планов на будущее действовать на рынке удобных магазинов (convenience store).

В начале 2015 г. в центре столицы открылся магазин Statoil, в котором желающие могли приобрести еду, предлагаемую за АЗС, продукты и напитки. Компания хотела испытать возможность продажи этой продукции в городе.

С 1 января 2017 года магазин закрылся. Мачюкас сказал, что эксперимент не удался, но тому есть причины.

"Это был эксперимент, мы его провели во всех странах Балтии: также в Латвии и Эстонии. Не хочу сказать, что он себя не оправдал, но не дал такой прибыли, на какую рассчитывали. Я бы сказал, что нам надо вернуться домой и сделать домашнее задание", – сказал он.

По словам собеседника, от идеи работы на этом рынке компания не отказывается, но намерена пересмотреть концепцию: "Эта модель по-прежнему нас интересует, но мы считаем, что надо поработать над планировкой, предложением и подачей продуктов".

Мачюкас сказал, что на закрытие повлияла и стоимость недвижимости на проспекте Гедиминаса.

"Я бы сказал, были три причины: стоимость аренды, сама планировка, магазин был слишком мал и неудобен, и предложенные продукты с их размещением", – сказал собеседник.

По словам Мачюкаса, эксперимент в Латвии и Эстонии был более удачным: из-за цен на недвижимости (более удобные места за более выгодную цену, в два раза большие размеры, больше места для ассортимента, возможность установить стулья для клиентов). Магазины в Риге и Таллине работают.

"В Вильнюсе нужен больший поток, но этого можно добиться путем увеличения ассортимента. Что мы сделали - перенесли концепцию АЗС в центр, а это не действует, поскольку это должно быть удобно для пешеходов, а не водителей", – прибавил представитель Circle K.