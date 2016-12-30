Экономисты: в 2017 году в Литве продолжится рост цен на товары и услуги

 (39)
BNS
пятница, 30 декабря 2016 г. 16:38
Литовские экономисты полагают, что на фоне роста мировых цен на нефть и доходов людей в следующем году должны дорожать многие товары и услуги. Следствие этого процесса - рост инфляции. Прогнозируется, что она будет колебаться между 2% и 3%.
Moteris apsipirkinėja
© shutterstock

Советник президента банка SEB Гитанас Науседа и главный экономист Swedbank Нериюс Мачюлис считают, что цены на товары и услуги будут находиться под сильным влиянием дорожающей в последнее время нефти, а также повышения зарплат.

"Не следует сомневаться, что в следующем году инфляция будет расти, потому что стали повышаться мировые цены на нефть. Я считаю, что цены на нефть установятся более высокие, чем в этом году. Второй фактор - это то, что в условиях довольно стремительного роста внутренней заработной платы и одновременно довольно медленного роста производительности труда единичные затраты на заработную плату во многих секторах экономики в Литве увеличиваются. Если еще какое-то время предприниматели пытались не переносить затраты на цены, то теперь мы видим, что создаются подходящие условия для этого, особенно в секторе услуг", - сказал Г. Науседа.

"Мы прогнозируем ускорение роста цен. В последние два года несмотря на подорожание некоторых услуг из-за введения евро и повышения зарплат инфляция не росла, потому что энергоресурсы и нефть подешевели. Теперь этот эффект мы уже не наблюдаем, потому что нефть подорожала. Это означает, что в 2017 году мы будем наблюдать более стремительное подорожание товаров. Также сохраняется та же самая тенденция - стремительный рост цен на услуги, потому что растут зарплаты", - сказал BNS Н. Мачюлис.

Банк SEB прогнозирует, что в следующем году среднегодовая инфляция должна составить 1,5%, однако в начале года банк намерен повысить прогноз примерно до 2%. Swedbank прогнозирует, что в 2017 году среднегодовая инфляция составит 3%, Danske Bank - что 2,2%.

Банк Литвы (центробанк) прогнозирует, что в 2017 году инфляция возрастет до 1,9%.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Экономисты: в 2017 году в Литве продолжится рост цен на товары и услуги (39)

Moteris apsipirkinėja
Литовские экономисты полагают, что на фоне роста мировых цен на нефть и доходов людей в следующем году должны дорожать многие товары и услуги. Следствие этого процесса - рост инфляции. Прогнозируется, что она будет колебаться между 2% и 3%.

Lietuvos energija треть необходимого ей газа купит у "Газпрома" (63)

Lietuvos energija треть необходимого ей газа купит у Газпрома
Литовская группа энергетических предприятий Lietuvos energija и российский концерн "Газпром" договорились о купле-продаже газа в 2017 году.

Спор владельцев "15min" с Антимонопольной службой будет решаться в суде (4)

Skelbimų portalai
4 января 2017 года в Вильнюсском окружном административном суде будут рассматривать дело, исход которого решит, ситуацию на рынке квалифицированных объявлений. Eesti Meedia, которой принадлежит портал 15min.lt оспорила решение Антимонопольной службы, согласно которому действия компании на рынке повлияли на концентрацию на рынке, несмотря на то, что потребители уже высказали свои замечания о скачке цен на объявления на сайтах.

В FB рассказывают о баснословных ценах на гостиницы в новогоднюю ночь (14)

В FB рассказывают о баснословных ценах на гостиницы в новогоднюю ночь
Может ли быть, что комнаты в литовских гостиницах в новогоднюю ночь стоят тысячи евро? В фейсбуке распространяют фотографии с такими предложениями, однако, оказывается, что это технические ошибки или желание гостиниц показать, что все комнаты в них забронированы.

Европейцы недовольны ЕС, но повторять "брекзит" не хотят (8)

Европейцы недовольны ЕС, но повторять брекзит не хотят
Жители стран Европейского Союза разочарованы тем, в каком направлении развиваются их страны, однако идея и выходе из ЕС после "брекзита" не стала более популярной. Об этом свидетельствуют итоги социологического опроса, проведенного компанией WIN/Gallup International.
Facebook друзья
Rambler's Top100