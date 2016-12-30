Экономисты: в 2017 году в Литве продолжится рост цен на товары и услуги

Литовские экономисты полагают, что на фоне роста мировых цен на нефть и доходов людей в следующем году должны дорожать многие товары и услуги. Следствие этого процесса - рост инфляции. Прогнозируется, что она будет колебаться между 2% и 3%.

Советник президента банка SEB Гитанас Науседа и главный экономист Swedbank Нериюс Мачюлис считают, что цены на товары и услуги будут находиться под сильным влиянием дорожающей в последнее время нефти, а также повышения зарплат.

"Не следует сомневаться, что в следующем году инфляция будет расти, потому что стали повышаться мировые цены на нефть. Я считаю, что цены на нефть установятся более высокие, чем в этом году. Второй фактор - это то, что в условиях довольно стремительного роста внутренней заработной платы и одновременно довольно медленного роста производительности труда единичные затраты на заработную плату во многих секторах экономики в Литве увеличиваются. Если еще какое-то время предприниматели пытались не переносить затраты на цены, то теперь мы видим, что создаются подходящие условия для этого, особенно в секторе услуг", - сказал Г. Науседа.

"Мы прогнозируем ускорение роста цен. В последние два года несмотря на подорожание некоторых услуг из-за введения евро и повышения зарплат инфляция не росла, потому что энергоресурсы и нефть подешевели. Теперь этот эффект мы уже не наблюдаем, потому что нефть подорожала. Это означает, что в 2017 году мы будем наблюдать более стремительное подорожание товаров. Также сохраняется та же самая тенденция - стремительный рост цен на услуги, потому что растут зарплаты", - сказал BNS Н. Мачюлис.

Банк SEB прогнозирует, что в следующем году среднегодовая инфляция должна составить 1,5%, однако в начале года банк намерен повысить прогноз примерно до 2%. Swedbank прогнозирует, что в 2017 году среднегодовая инфляция составит 3%, Danske Bank - что 2,2%.

Банк Литвы (центробанк) прогнозирует, что в 2017 году инфляция возрастет до 1,9%.