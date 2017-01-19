Экономисты рассказали, что тормозит рост ВВП Литвы

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BNS
четверг, 19 января 2017 г. 13:18
Аналитики одного из крупнейших коммерческих банков Литвы Swedbank говорят, что в условиях нарастания эмиграции и замедления роста экспорта трудно ожидать, что рост экономики страны в этом году составит 3%. Однако есть факторы, позволяющие ожидать его роста с 2% в прошлом году до 2,8% в этом году, говорит главный экономист банка Нериюс Мачюлис.
© DELFI (R.Achmedovo nuotr.)

"Рост экономики Литвы в прошлом году составил около 2%, но его достаточно искусственно снижали единовременные факторы - урожай зерновых, который был хуже, чем в 2015 году, а также сокращение резервов предприятий в секторах сельского хозяйства и нефтепереработки. Рост экономики Литвы также притормаживали и сократившиеся на одну десятую инвестиции государственного сектора. По поводу урожая не ясно, но других факторов в этом году больше не остается, так что рост экономики должен ускориться до 2,8%", - сказал в четверг на пресс-конференции экономист Swedbank Нериюс Мачюлис.

Банк не меняет прогнозы роста экономики Литвы на этот год - темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) должны остаться такими же, как банк прогнозировал в ноябре прошлого года.

Nerijus Mačiulis
Nerijus Mačiulis
© DELFI (D.Pipo nuotr.)

По словам Н. Мачюдиса, в 2018 году прогнозируется некоторое замедление роста ВВП Литвы - до 2,5%, что связано со зрелостью экономического цикла.

По подсчетам банка, номинальный рост экспорта товаров и услуг в этом году составит 7%, а в следующем - 6%, импорта - 9% и 7% соответственно. По словам Н. Мачюлиса, годовая инфляция в этом году составит 3%, а в следующем - 2,5%.

Банк прогнозирует, что в этом году реальная зарплата после вычета налогов увеличится в среднем на 4,7%, а в следующем году ее рост уменьшится до 3,2%. Уровень безработицы, по мнению Swedbank, в этом году будет 7,4%, а в следующем - 7,2%.

BNS
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