Экономисты предупреждают: цены будут расти

Жители Литвы привыкли к тому, что в последние годы цены на горючее и на некоторые товары снижались, однако в этом году они ощутят быстрый рост цен.

Согласно подсчетам Центробанка Литвы (ЦБ), в эром году инфляция может составить 1,9% (в прошлом – 0,6%). Однако экономисты считают, что цены на услуги в последнее время увеличились безо всякого на то основания, а это может нанести вред экономике страны.

По словам старшего экономиста банка Nordea Жигимантаса Маурицаса, с начала 2014 года цены на ремонт жилья увеличились на 39%, услуги общепита – на 20%, парикмахерских – на 17%, услуг здравоохранения – на 16%, одонтологических услуг – на 15%, отдыха и культуры – на 14%.

Все услуги за последние три года в среднем подорожали на 10%, а товары за это время подешевели на 1%, при этом продовольственные товары подорожали на 3%.

"Мне не очень нравится тенденция роста цен на услуги. Тут потребителям надо хорошо подумать, обратить внимание и посчитать, точно ли цена услуги реальная. Конечно, рост цен на услуги в последние три года связаны с введением евро, но не только: это повышение минимальной зарплаты, ощущение преодоления кризиса, создают впечатление, что можно сильно повышать цены. Сейчас цены на некоторые услуги завышены", – считает экономист.

По его словам, некоторые услуги подорожали на столько, на сколько повысились средние доходы, а это уже навевает мысли об угрозе.

"Есть угроза - у людей возникает впечатление, что все цены повышаются на столько, на сколько дорожают услуги, тогда люди начинают требовать повышения зарплат. Может случиться так, что мы окажемся в спирали роста цен и зарплат, как в 2005-2007 гг.", – предупредил экономист.

По словам Маурицаса, быстрый рост цен может подействовать на всю экономику, однажды мы проснемся и увидим, что цены в Польше в два раза ниже, или что наши цены сравнялись, к примеру, с ценами в Финляндии.

"Я не желаю Литве идти по этому пути, так мы можем пойти неверным путем, потом придется применять определенные меры, чтобы вернуться из иллюзии", – сказал экономист.

Президент банка SEB Гитанас Науседа, говоря о росте цен, в первую очередь обратил внимание на то, что большую часть цены составляет зарплата рабочей силы.

"Поэтому определенная связь между ростом зарплат и цен на услуги запрограммирована. Эмиграция осушила рынок труда и, чтобы не лишится работников, работодатели повышают зарплаты. А рост зарплат сказывается на росте товаров", – сказал экономист.

Он признал, что после введения евро цены на услуги растут быстрее, чем в среднем дорожают товары.

"Уже сейчас людям кажется, что цены растут намного быстрее, нежели сообщает официальная статистика. Это, видно, признак наших дней – люди не доверяют официальной статистике, они склонны все обобщать по самым большим ценам", – сказал собеседник.

Науседа предсказал и дальнейший рост цен: "Ожидания в связи с ростом цен остаются высокими. Я не вижу причин их снижения. Сейчас мы видим признаки повышения инфляции, но не вижу тут большой угрозы, поскольку рост зарплат в Литве - необходимое условие для остановки эмиграции и приближения к западным стандартам. Это для Литвы очень важно".

Вместе с тем экономист заметил, что по данным статистического агентства Eurostat, видно, что в Литве цены на продукты практически достигли средних по ЕС, а уровень услуг от среднего еще отстает.

Президент Литовского института свободного рынка (ЛИСР) Жильвинас Шиленас признал, что и сам ощутил рост цен.

"По моей личной оценке, цены на услуги, которыми я пользуюсь, выросли", – сказал он.

Он назвал и причины роста цен: повышение минималки, рост налогов, связанный с этим, к примеру, для владельцев бизнес-удостоверений, введение евро.

"Если раньше 10 литов - было мало, то сейчас мы так расцениваем 5 евро, а это уже больше 10 литов (17,26 литов – примечание редактора)", – сказал Шиленас.

Конечно, как причину роста цен он назвал и рост доходов жителей.

"Но я бы не заявлял однозначно, что именно из-за роста цен на услуги появится спираль зарплат и цен. Тут нужен более глубокий анализ", – сказал Шиленас.

Собеседник все же призвал смириться с тем, что пока в стране будут расти зарплаты, рост цен на услуги будет побочным эффектом.