Экономист: у Литвы есть возможность привлечь инвестиции из Польши

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ru.DELFI.lt
четверг, 24 августа 2017 г. 08:54
Политическая неопределенность в Польше заставляет тамошний бизнес искать возможность за рубежом, а Литва могла бы этим воспользоваться, считает экономист Жигимантас Маурицас.
© DELFI / Karolina Pansevič

Гендиректор "Инвестируй в Литве" Мантас Катинас сказал, Литва пытается воспользоваться этой ситуацией.

"Но все же нет апокалиптических знаков бегства компаний из Польши, поэтому вероятность привлечения польских компаний в Литву невелика", – прибавил он.

По словам директора "Форума инвесторов" Руты Скирене, самый большой потенциал кроется в Шальчининкском районе, где большая часть жителей говорит по-польски.

Однако представитель мэрии Шальчининкского района Доната Ашманкявичене сказала, что им привлечь прямые инвестиции очень непросто.

Старший экономист банка Nordea Жигимантас Маурицас сказал DELFI, что общая политическая ситуация в Польше очень неопределенная.

"К примеру, ЕК из-за запланированных конституционных перемен даже угрожала приостановить выплаты помощи ЕС.

Но это лишь вершина айсберга, поскольку есть и другие решения, которые необязательно улучшают условия бизнеса. Это особенно важно для компаний с зарубежным капиталом. Насколько я знаю, часть зарубежных компаний приостановила расширение в Польше или даже думают об уходе", – сказал он.

Маурицас напомнил, что примерно 5 лет назад Варшавская биржа была одна из лидеров в ЕС, особенно по числу предложения первичных акций.

"Были надежды, что Варшавская биржа может стать одной из самых больших, если не самой большой. Однако сейчас разговоры на эту тему прекратились из-за политической неопределенности.

Сегодня Польша удаляется от рыночной экономики, a идет в сторону большего контроля со стороны государства. Это вызывает много вопросов как у бизнеса, так и у инвесторов", – сказал экономист.

Маурицас заметил, что об этом пока не говорят, поскольку экономическая ситуация в Польше сейчас хорошая.

Экономист сказал, что бизнес уже ищет, где бы ему диверсифицировать свой портфель.

"Часть бизнеса расширяется в Германии, поскольку там ситуация стабильнее. Быть может, Литвы в этом радаре пока нет, но она могла бы появиться. Надо предложить то, что польские власти не могут предложить.

Я думаю, что некоторые польские компании точно соблазнились бы перенести хотя бы часть производства или управления. Это может быть как зарубежный капитал в Польше, так и местный", – сказал он.

По мнению Маурицаса, примером для Литвы может стать Люксембург, который привлекает своей системой французский бизнес.

"Если бы Литва привлекла 10% польских компаний, их число в Литве удвоилось бы", – заметил собеседник.

Кстати, на сегодняшний день Литва (21 место) по бизнес окружению в рейтинге Doing Business занимает более высокое место, чем Польша (24 место), Латвия в рейтинге 14, а Эстония - 12.

Катинас сказал, что неясная политическая ситуация в Польше снижает ее конкурентоспособность в борьбе за прямые зарубежные инвестиции (ПЗИ).

Скирене назвала возможным центром ПЗИ Шальчининкский район, где инвестиции на одного жителя самые низкие в Литве.

По данным за 2015 год, в Шальчининкай на одного жителя приходится всего 16 евро инвестиций, а в среднем по Литве это 4673 евро, в Вильнюсе – целых 16 729 евро, это в тысячу раз больше.

"Фору инвесторов" раньше общался с мэрией Шальчининкского района и готовил стратегию привлечения инвестиций. Но Ашманкявичене указала, что это не принесло результатов.

Однако она согласилась с тем, что Шальчининкай может быть привлекательным для польских инвестиций. "Конечно, у нас более благоприятная ситуация, поскольку 80% жителей говорят по-польски. У нас есть польская гимназия", – заметила она, сказав, что вряд ли кто-то захочет строить здесь производственное предприятие, поскольку рабочих рук немного.

Ашманкявичене указала, что Шальчининкай находится в 40 км от Вильнюса, поэтому большая часть квалифицированных специалистов работает в столице.

"У нас даже нет заторов, мы без проблем добираемся до столицы. Этим пользуются хорошие работники, они утром едут в Вильнюс, а вечером возвращаются в Шальчининкай", - заметила она.

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