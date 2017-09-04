Согласно официальной статистике, эмиграция из Литвы за последние пару лет снова растет, хотя после экономического кризиса 2009-2010 г. четыре года подряд число официальных эмигрантов ежегодно сокращалось. Возникает вопрос: почему в нашей стране, где зарплата в последнее время в среднем растет почти на 10 процентов, а безработица достигла особо низкого уровня, какой был в конце 2005 года, не снижается число жителей, уезжающих искать счастье за границу?

Моногие согласятся, что эмиграция связана, прежде всего, с экономическими мотивами, один из основных – низкий прожиточный уровень в стране, по сравнению со старыми членами ЕС. Но интересно то, что на данные по эмиграции в последнее время влияют не только экономические, но и юридические и административные причины.

Статистика показывает, что в 2015 г. количество эмигрантов возросло на одну пятую, или на 7 900. Это большое число. Но на самом деле, отъезд жителей обусловил только половину этой цифры. Остальная часть роста эмиграции связана с тем, что из страны уехали 3 100 граждан России, Украины и Беларуси. Их отъезд частично может быть связан с ужесточением правил получения временного вида на жительство. Изменения связаны со стремлением литовских учреждений более эффективно контролировать нелегальную миграцию, особенно – ограничивая законную, но фиктивную деятельность в Литовской Республике.

Другой фактор, который может увеличить разницу между реальным темпом эмиграции и тем, что объявляется – это активные призывы «Содры» проверить, не задолжали ли жители за обязательное страхование здоровья. Стремясь избежать долга системе социального страхования, граждане стали декларировать отъезд, в то время как «Содра» начала более активные действия, т.е., в 2016-2017 m., хотя на самом деле они могли эмигрировать в 2011-2015 г.

То есть, реальный темп эмиграции в последние годы, скорее всего, был более медленным, чем показывает статистика. Хотя это и не меняет общее количество эмигрировавших со времени переписи населения 2011 г. жителей, но показывает, что не обязательно все настолько плохо, как сообщается. Сейчас статистика показывает, вероятно, более высокое число эмигрантов, чем на самом деле, а в 2012-2014 г. показывала заниженное число.

О том, что необязательно все ухудшается такими пугающими темпами, показывает и иностранная статистика, охватывающая данные о прибывающих гражданах Литвы. Например, отъезд жителя Литвы в Норвегию попадает в статистику не только литовской эмиграции, но и норвежской иммиграции. Некоторые страны сообщают похожие данные о гражданах Литвы, подавших просьбу о предоставлении номера социального страхования. Это помогает оценить, сколько жителей Литвы уехали по основным направлениям эмиграции – в Великобританию, Норвегию, Ирландию, Швецию, Данию, Нидерланды и Испанию (эти страны охватывают 71,4% эмиграции из Литвы). Правда, в этих подсчетах есть и недостатки, например, эмиграция живущего в Норвегии литовца в Великобританию все равно расценивается как эмиграция из Литвы.

И все же, данные иностранных государств и социального страхования показывают, что эмиграция из Литвы в эти страны за последние два года, скорее всего, не возросла. Напротив, в 2015 г. она могла возрасти только на 1%, а в 2016 г. – снизиться на 3%. Литовские данные эмиграции показывают другие тенденции: эмиграция в эти страны в 2015 и 2016 г. возросла довольно сильно – соответственно, на 14 и 26%.

Хотя радует, что за последние два года эмиграция, скорее всего, роста не так интенсивно, как показывает официальная статистика, это не снижает тревогу, связанную с одной из наиболее важных экономических проблем. Даже после уточнения данных, чистая эмиграция на тысячу жителей Литвы все равно остается одной из наиболее интенсивных в ЕС. Предполагается, что за ближайшие 30 лет количество жителей Литвы снизится до 2 миллионов. Такие возможные демографические изменения, конечно, бросают серьезный вызов литовскому рынку труда, налоговой системе и системе социальной защиты. Поэтому необходимо начать структурные реформы.