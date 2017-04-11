Экономист: цены в Литве растут, но зарплаты будут расти быстрее

В марте этого года инфляция в Литве составила 3,1%. причина - рост цен на нефть и акцизов на алкоголь и табачные изделия. однако в ближайшие месяцы темпы инфляции должны снизиться, а зарплаты в стране будут расти быстрее, чем цены, считает экономист банка Danske Bank Рокас Граяускас.

По новейшим данным Департамента статистики, за год инфляция увеличилась с 1,2 до 3,1%. В этом году она выше из-за подорожания энергетических продуктов. Несмотря на то, что электричество и газ были дешевле, чем в марте 2016 года, нефть подорожала почти на треть. Для сравнения: в марте 2016 года баррель нефти в среднем стоил 36 евро, а в марте этого года - 49 евро. Это сказалось на ценах на горючее: в марте прошлого года литр бензина 95 марки стоил 1 евро, а в этом году - 1,15 евро. Подорожание горючего привело к росту цен на товары.

Несмотря на то, что в марте продукты подорожали в среднем на 2,9%, молочные товары подорожали значительнее - на 7%. К этому привел рост закупочных цен на молоко, восстановление мировой экономики и отсутствие избытка продукции (переизбыток наблюдался из-за отмены квот ЕС в 2015 г.). Однако цены на овощи и фрукты, по сравнению с прошлым годом, снизились - фрукты подешевели на 2%, овощи - на 5%.

В марте подорожал алкоголь и табачные изделия, поскольку увеличились акцизы: пиво в марте подорожало на 26%, крепкий алкоголь на 8%, вино на 7%.

Согласно статистике, цены на услуги в марте поднялись на 2,7%. Это результат роста зарплат в секторе услуг. Больше всего цены увеличились в кафе и ресторанах - за год на 8%. Это результат не только роста зарплат, но и увеличения числа туристов, особенно в Вильнюсе.

За год снизился рост цен на аренду жилья. Для сравнения: в 2015 г. рост стоимости аренды составил 18%, в 2016 г. - 11%, а в марте этого года роста не было вообще. Поскольку арендаторы жилья значительно подняли цены, им нелегко найти клиентов. Эта тенденция не удивляет, поскольку стоимость аренды увеличилась и не соответствует покупательной способности граждан.

В ближайшие месяцы не будет значительного роста цен на нефть, поэтому цены не должны расти с прежней скоростью. Это приведет к снижению инфляции в конце года до 2,5%. По подсчетам Danske Bank, средняя инфляция в этом году составит 2,8%, а в следующем снизится до 2,4%. Однако рост зарплат по-прежнему будет значительным - в этом 6,7%, а в следующем - 7,1%.