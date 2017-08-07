Экономист: Бирже труда выгодно большое число безработных

Уровень безработицы в Литве, по данным Биржи труда (БТ) - более оптимистичный, чем по данным Департамента статистики: не все верят в возможности БТ помочь в трудоустройстве, кроме того, Департамент статистики придерживается более широкого понятия безработицы, пишет lrt.lt.

Об этом в интервью LRT.lt сказал экономист Жигимантас Маурицас. Для более эффективной деятельности БТ должна быть очагом координирования, она не должна пытаться сама охватить все функции.

"Но она сама это делает потому,что получает немало средств ЕС, я даже осмелюсь сказать, что она заинтересована в том, чтобы в Литве было как можно больше безработных", – сказал Маурицас.

Уровень безработицы по данным БТ и Департамента статистики - разный. Если ДС фиксировал рост безработицы среди мужчин, статистика БТ это не отражала.

Представитель БТ Милда Янкаускене сказала, что рынку труда характерна сезонность, которая объясняет смену занятости в группе мужчин.

"Рынку труда характерна сезонность, это особенно заметно по показателям уровня безработицы среди мужчин – в конце и в начале года ежегодно количество безработных мужчин увеличивается. В июне, в июле количество безработных мужчин и женщин становится одинаковым, а с октября разница растет", – сказала специалист.

Экономист банка Nordea Маурицас сказал, что разница в статистике кроется не столько в сезонности, сколько в методах накопления статистических данных и нежелании людей регистрироваться на БТ.

"В статистику БТ входят только те люди, которые регистрируются на БТ, ДС фиксирует больше - и тех, кто не работает, но на БТ не регистрируется.

ДС, кроме того, что расширяет понятие безработного, собирает статистические данные о людях, которые работают, но хоте ли бы работать больше (работают на полставки), тех, кто хочет работать, но работу не ищет, поскольку не надеется ее найти", – сказал Маурицас.

Президент Литовской конфедерации промышленников и гендиректор строительной компании Eika Робертас Даргис сказал, что государственный инструмент помощи людям, оставшимся без работы, необходим, но он признал, что сам не надеется через БТ найти работников для своей компании.

"Eika не ищет работников через БТ, но строительные компании нередко обращаются на БТ", – сказал он.

Маурицас отметил, что люди с хорошим образованием и доходами на БТ не обращаются, поскольку выплаты там небольшие, а поиск работы затягивается, вот они и ищут работу самостоятельно.

"И число таких людей растет. Опрос показал, что, лишившись работы, люди сначала ищут ее через знакомых, агентства по трудоустройству, а БТ превращается в старомодное бюрократическое ведомство", – сказал экономист.

"Из-за того, что она превращается в старомодное бюрократическое ведомство, я назвал ее Биржей безработицы, она должна модернизироваться. Для этого нужно увеличить пособия по безработице, а также передать механизм поиска работы частному сектору: государственный не должен делать то, что делает частный или надо делать это лучше.

БТ должна все координировать, а не пытаться охватить все функции. Но она сама это делает потому, что получает много средств ЕС и я бы осмелился заявить, что она заинтересована в том, чтобы в Литве было больше безработных", – сказал Маурицас.

Даргис также считает, что БТ неэффективна в деле поиска работы для безработных.

Маурицас сказал, что с момента кризиса прошло почти 10 лет, а уровень безработицы в Литве почти в два раза выше, чем до кризиса.



"Чтобы добиться докризисных 4–5% безработицы, нужно сделать рынок труда более эффективным. Работодатели должны сообщать о зарплатах, как это делают на Западе. А сейчас ищут самого дешевого работника, а не лучшего за определенную сумму.

Сейчас объявляют средние зарплаты, но предоставляют мало информации о зарплатах и условиях труда. Бывает и так, зарплаты работников тех же специальностей на том же предприятии отличаются в разы. Доступность информации - обязательное условие", – сказал Маурицас.

Также важна мобильность работников: в Литве есть немало регионов, где уровень безработицы выше в разы.

"Еще одно условие – учиться всю жизнь. Человек, лишившийся работы, не может надеяться, что все время будет делать одно и то же. Он должен иметь возможность не в течение недели, а за более длительный срок поменять квалификацию,и в это время должно действовать нормальное страхование от безработицы. Когда у нас будет такая система, у нас будет ниже уровень безработицы. такая система действует в Швейцарии, Дании, Норвегии", – сказал Маурицас.