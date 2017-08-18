Экологические продукты из Литвы отправились в Японию, впереди - Китай

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BNS
пятница, 18 августа 2017 г. 18:05
Предприятия группы Auga Group пилотную партию экологических продуктов ещё только отправили морским путём в Японию, а председатель правления Auga Group Кястутис Ющюс уже говорит, что потребность в экологической продукции сильно растёт и в Китае, сообщает газета Lietuvos rytas.
© Shutterstock

"Китайцы, которые зарабатывают немало, на европейские экологические продукты денег не жалеют. Их средний класс разрастается, в Шанхае, например, зарплаты рядовых чиновников уже достигают 800-1000 евро. И они, зная, что их сельскохозяйственные продукты очень загрязнены, охотно покупают экологические продукты", - отметил газете Ющюс.

Экспортом в Китай интересуются и крупные молокоперерабатывающие предприятия, уже производящие экологические продукты. Такие линии имеются в Zemaitijos pienas, собирается установить линию по производству экологического молочного порошка и в Rokiskio suris.

Недавно сертифицировавшее экологические продукты питания фирма Ekoagros уже подписала договор о сотрудничестве с Центром сертификации продуктов питания Китая, ранее такой же договор подписала с Японией.

BNS
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Бизнес

Экологические продукты из Литвы отправились в Японию, впереди - Китай (15)

Экологические продукты из Литвы отправились в Японию, впереди - Китай
Предприятия группы Auga Group пилотную партию экологических продуктов ещё только отправили морским путём в Японию, а председатель правления Auga Group Кястутис Ющюс уже говорит, что потребность в экологической продукции сильно растёт и в Китае, сообщает газета Lietuvos rytas.

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