Экологические продукты из Литвы отправились в Японию, впереди - Китай

"Китайцы, которые зарабатывают немало, на европейские экологические продукты денег не жалеют. Их средний класс разрастается, в Шанхае, например, зарплаты рядовых чиновников уже достигают 800-1000 евро. И они, зная, что их сельскохозяйственные продукты очень загрязнены, охотно покупают экологические продукты", - отметил газете Ющюс.

Экспортом в Китай интересуются и крупные молокоперерабатывающие предприятия, уже производящие экологические продукты. Такие линии имеются в Zemaitijos pienas, собирается установить линию по производству экологического молочного порошка и в Rokiskio suris.

Недавно сертифицировавшее экологические продукты питания фирма Ekoagros уже подписала договор о сотрудничестве с Центром сертификации продуктов питания Китая, ранее такой же договор подписала с Японией.