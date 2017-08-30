Запрет будет распространяться на коммерческое и рекреационное рыболовство. Если угорь будет пойман случайно, рыбу придется сразу отпускать в море.

Необходимость введения запрета объясняется тем, что что, согласно научным данным, резервы европейского угря в природе находятся не рекордно низком уровне.

Кроме того, предлагается снизить квоты на вылов салаки в западных районах Балтики на 54% (в основном, в немецких территориальных водах). В Ботническом заливе квоту планируется снизить на 50%.

Решение по квотам и запрету страны ЕС должны принять в октябре.