ЕК дала добро: в Литве стартует моментальная оплата

Крупнейшие операторы мобильной связи в Литве – Bitė, Tele2 и Telia Lietuva – получили разрешение Еврокомиссии на создание единой платформы для предоставления услуги моментальной оплаты.

Созданием платформы займется компания Mobilūs mokėjimai, которой будут управлять все три компании. Эта же компания будет управлять платформой и присматривать за ней. сообщается через Вильнюсскую биржу ценных бумаг NASDAQ.

В мае этого года Центробанк Литвы предоставил компании Mobilūs mokėjimai необходимую лицензию для работы в сфере моментальной оплаты.

Моментальная оплата предоставит пользователям мобильной связи возможность при помощи телефона в любо месте и в любое время -

даже в выходные и праздники - моментально оплатить товары и услуги.

"Новая платформа будет одним из первых подобных решений в мире. Она не только сделает услуги оплаты дешевле, но и прославит имя Литвы в мире, как создателя инновационных решений", – сказал гендиректор Tele2 Пятрас Масюлис.

"Мы получили разрешение, поэтому можем начать конкретные работы по созданию платформы. Мы рады, что благодаря технологическому прогрессу сможем расширить пакет предоставляемых услуг, выходя за рамки традиционных (...)", – сказал исполнительный директор Bitė Lietuva Пранас Куйсис.

Сообщалось, что в ноябре 2016 года Bitė Lietuva учредила компанию Mobilūs mokėjimai, которая в мае 2017 года получила лицензию ЦБ.

По словам Куйсиса, после получения всех разрешений, вероятно, часть платежей через новую платформу можно будет осуществлять уже в этом году.

По его словам, после получения разрешения ЕК все три оператора будут инвестировать в компанию равные доли.

По словам главы Bitė Lietuvа, к общей системе могут подключиться и другие участники рынка, но пока никто не проявил заинтересованности.

Глава Tele2 подчеркнул, что решение ЕК должно быть положительным, чтобы моментальная оплата была удобна покупателям: "Обязательно должны одобрить, ведь если бы каждый оператор работал в отдельности, это было бы неудобно людям, неудобства были бы и у магазинов. Тут нет нужды в конкуренции, это общее дело всей страны".

В начале этого года Tele2, тогдашний Omnitel (сейчас Telia Lietuva) и Bitė Lietuva, а также ЦБ подписали договор о намерениях в деле развития услуг моментальной оплаты.