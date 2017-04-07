Eesti Energia: потребление СПГ в странах Балтии должно расти

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BNS
пятница, 7 апреля 2017 г. 18:00
После того, как газовый рынок в Латвии был либерализован, а в Литве завершится действие льготной цены на газ, предоставленной "Газпромом", на рынке Балтийских стран должна вырасти доля сжиженного природного газа (СПГ).
© Vida Press

Кроме того, количество газа, импортируемого по трубопроводам должно сократиться, считает представитель эстонской компании Eesti Energia.

"Потребление СПГ продолжит расти, и это очень вероятно", - заявил в пятницу журналистам Литвы, Латвии и Польши в Таллине глава Eesti Energia по вопросам торговли газом Айварс Тиханэ, в ответ на вопрос о том, как изменится потребление СПГ в Балтийских странах.

Он также сказал, что не может раскрыть, заключила ли Eesti Energia договора о приобретении СПГ, однако заверил, что компания присматривается к возможностям приобретения СПГ через Клайпедский терминал и его хранения в латвийском Инчукальском хранилище газа.

В качестве одной из причин расширения рынка СПГ он назвал ценовую политику "Газпрома", которую назвал "квадратным корнем из дружественности клиента" - по его словам, формула, по которой продает газ российский гигант очень сложная, по ней практически невозможно прогнозировать цены.

В конце 2014 года "Газпром" предоставил Литве скидку на газ в размере около 20%. Дочернее предприятие Eesti Energia - Enefit планирует продавать газ в Литве. По словам А. Тиханэ, сначала доля Enefit на рынке будет небольшой - менее 10%, но расширение планируется после того, как в 2020 году начнет действовать общий Балтийский рынок.

BNS
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