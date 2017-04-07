Eesti Energia: потребление СПГ в странах Балтии должно расти

После того, как газовый рынок в Латвии был либерализован, а в Литве завершится действие льготной цены на газ, предоставленной "Газпромом", на рынке Балтийских стран должна вырасти доля сжиженного природного газа (СПГ).

Кроме того, количество газа, импортируемого по трубопроводам должно сократиться, считает представитель эстонской компании Eesti Energia.

"Потребление СПГ продолжит расти, и это очень вероятно", - заявил в пятницу журналистам Литвы, Латвии и Польши в Таллине глава Eesti Energia по вопросам торговли газом Айварс Тиханэ, в ответ на вопрос о том, как изменится потребление СПГ в Балтийских странах.

Он также сказал, что не может раскрыть, заключила ли Eesti Energia договора о приобретении СПГ, однако заверил, что компания присматривается к возможностям приобретения СПГ через Клайпедский терминал и его хранения в латвийском Инчукальском хранилище газа.

В качестве одной из причин расширения рынка СПГ он назвал ценовую политику "Газпрома", которую назвал "квадратным корнем из дружественности клиента" - по его словам, формула, по которой продает газ российский гигант очень сложная, по ней практически невозможно прогнозировать цены.

В конце 2014 года "Газпром" предоставил Литве скидку на газ в размере около 20%. Дочернее предприятие Eesti Energia - Enefit планирует продавать газ в Литве. По словам А. Тиханэ, сначала доля Enefit на рынке будет небольшой - менее 10%, но расширение планируется после того, как в 2020 году начнет действовать общий Балтийский рынок.