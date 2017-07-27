Дождливое лето предпринимателей не обидело

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ru.DELFI.lt
четверг, 27 июля 2017 г. 08:21
Прохладное и дождливое лето, по словам экспертов, отрицательно не сказалось на прибыли малого бизнеса. Сами предприниматели говорят, что убытки несут те, кто оборудует новые уличные кафе. Отмечают, что в этом году в Литву приезжает больше латышей и поляков, пишет lrt.lt.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Согласно подсчетам, по данным одного из банков, весной и в начале лета безналичный расчет увеличился до 10 млн. евро. Аналитики говорят, что это означает, что несмотря на плохую погоду, жители Литвы все же отдыхают, а представители малого бизнеса не теряют прибыли.

Это не первое дождливое лето в стране, поэтому и сами предприниматели уверяют, что привыкли к непостоянной погоде.

По данным Ассоциации гостиниц и ресторанов, больше всего проблем у тех, кто выиграл конкурс и установил новые уличные кафе. Зато в секторе услуг проживания наблюдается рост числа клиентов, люди арендуют жилье на короткое время. По словам главы ассоциации Эвалды Шишкаускене, чаще всего на курорты приезжают жители Литвы, а на смену туристам из России приезжают латыши и поляки.

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