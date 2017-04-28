Достигнуто окончательное соглашение по ремонту NordBalt

Литовская и шведская компании электропередачи и подрядчик прокладки смычки ЛЭП NordBalt в Балтийском море - шведская компания ABB окончательно договорились о ремонте кабеля. Согласно договору, в 2018 году планируется заменить 116 муфт кабеля на суше, сообщила литовская Litgrid.

"Морская смычка Литвы и Швеции будет использоваться десятилетиями, поэтому мы должны быть уверены в том, что технология будет работать надежно весь период функционирования смычки", - отметил в пресс-релизе литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

По его словам, литовским потребителям электроэнергии не придется оплачивать работы, расходы покроет ABB.

Как утверждает Litgrid, морские электроэнергетические смычки отключаются в среднем 10 раз в год. В этом году энергомост отключался уже 4 раза, а в прошлом году - около 15 раз, однако в первом полугодии смычка действовала в режиме испытаний, когда неполадки и отключения бывают чаще.

Кабель протяженностью 453 км и стоимостью 550 млн. евро, соединивший Швецию и Литву, был проложен в конце 2015 года. На шведской стороне длина подземного кабеля NordBalt составляет 40 км, а на литовской -13 километров.