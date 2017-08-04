Доставка Shell партии газа в Клайпеду говорит об интересе к региональному рынку СПГ

Нидерландский нефтегазовый концерн Shell, который в ближайшее время доставит в Клайпеду небольшую партию сжиженного природного газа (СПГ), мог бы стать еще одним игроком на литовском рынке.

Его участники говорят, что компания заинтересована в рынке СПГ, объем которого невелик, однако пока не прогнозирует, может ли Shell стать новым серьезным поставщиком СПГ.

Глава контролирующей электро- и газопередающие компании Litgrid и Amber Grid группы Epso-G Роландас Зукас говорит, что Shell, по всей видимости, анализирует возможности работать и в Литве.

"Я считаю, что такие предприятия, как Shell, всегда анализируют такие возможности, и они, как одна из крупнейших действующих в энергетике компаний, поставляет не только большие партии, но и малые", - сказал BNS Р. Зукас.

Однако, по его словам, то, что предприятие поставит 1 тыс. кубометров СПГ для испытаний газораспределительной станции, еще не обязательно означает, что Shell планирует закрепиться на литовском рынке.

"Может, сам факт, что они поставят газ для испытаний, еще не означает, что они пытаются закрепиться на этом рынке, но их желание поставить (газ) на лучших условиях демонстрирует определенный интерес к региону", - сказал глава Epso-G.

BNS на этой неделе не удалось получить ответ Shell о дальнейших планах компании в Литве.

В обнародованном в феврале Shell обозрении рынка СПГ указано, что рост потребности в СПГ будет обусловлен торговлей газом в небольших объемах, а также его использованием на транспорте. Shell прогнозирует, что потребление СПГ в мире не будет опираться только на производителей энергии, все больше газа будет потреблять другие секторы.

СПГ Литвы сейчас поставляют 4 поставщика - норвежский Statoil, у которого есть договор с компанией Litgas до 2024 года, американские компании Koch Supply & Trading и Cheniere Marketing International, а также испанская Gas Natural Fenosa.

Все эти компании занимаются оптовой торговлей газом, а торговля СПГ в небольших объемах развивается посредством переливания в Клайпеде газа Statoil на суда поменьше.