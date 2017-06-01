Дом-привидение продают как дом для иностранцев

Глава Mažeikių nekilnojamojo turtas Саулюс Маскалюнас, который хочет продать или сдать в аренду заброшенный многоквартирный дом в Новой Акмяне, говорит, что это помещение можно использовать для расселения приезжающих из-за границы работников. "Конечно, сначала нужно вставить окна и двери", – прибавил он.

На прошлой неделе на портале skelbiu.lt предприниматель разместил объявление о продаже многоквартирного дома площадью 3000 кв. м на ул. Рамучу в Новой Акмяне.

"Дешево продам или сдам в аренду 40-квартирный, 5-этажный блочный дом, площадью 3000 кв. м. Квартиры можно покупать для получения литовской визы, действующей во всем ЕС", – сказано в объявлении.

На сайте Департамента миграции сказано, что документ о месте жительства должны предъявить граждане третьих стран, которые хотят получить временный вид на жительство в Литве. Такое жилье должно быть пригодно для проживания.

Вид на жительство от многократной визы отличается тем, что дает право на нахождение в Литве больше года.

Для получения визы такого документа не нужно, достаточно доказать, что есть достаточно средств для проживания.

Маскалюнас текст объявления прокомментировал следующим образом: "Если кто-то приведет дом в порядок, в нем можно будет поселить людей. Конечно, сначала надо вставить окна и двери, привести в порядок коммуникации, сделать ремонт".

Предприниматель рассказал, что не сразу купил весь дом - он покупал его по частям, по одной квартире с 2008 года. Цены, по его словам, тогда были выше.

"Тогда 1-комнатная квартира в Новой Акмяне стоила 20 000–25 000 литов (5800–7300 евро). Это был бум, сейчас цены изменились", – сказал Маскалюнас.

Он предлагает дом в аренду по цене 1 лит (0,29 евро) за 1 кв. м. Цену, за которую он продал бы весь объект, он не назвал, но сказал, что рассмотрит все предложения.

"Я не сказал бы, что это была успешная инвестиция. Тогда покупали сравнительно дешево. Мы очень дешево купили 2- и 3-комнатные квартиры, в них еще большие прихожие. На деле, очень дешево", – рассказал Маскалюнас.

Этот дом находится на окраине Новой Акмяне, рядом есть и другие жилые дома.

В объявлении сказано, что там есть все городские коммуникации - асфальтированный подъезд, стоянка для машин, двор, дом с подвалом.

"Над 5-ым этажом есть помещение высотой почти 2 м до крыши, крыша хорошая, не протекает", – сказано в объявлении.

Маскалюнас сказал, что дом можно использовать для бизнеса.

"В Новой Акмяне дешевая рабочая сила, – сказал он. – Если в Вильнюсе работнику нужно 1000 евро, то здесь и за 300 люди придут".

На вопрос, какой бизнес можно развивать в Новой Акмяне, он представил пример дома престарелых.

"В нескольких сотнях метров находится больница", – обосновал он свое предложение.

По словам Маскалюнаса, в доме можно что-то выращивать или оборудовать мастерские.

Представитель Ober-Haus Саулюс Вагонис сказал, что Новая Акмяне - это город с самыми низкими ценами на недвижимость.

"Рынок там мало ликвидный. Такое предложение с точки зрения цены, думаю, адекватное, если нет потенциальных покупателей и арендаторов", – сказал он.

Вагонис рассказал, что в прошлом году в Висагинасе многоквартирный дом продавали за 1000 евро.

"Потом его купил кто-то за 10 000 евро. Значит, пример Новой Акмяне – не единственный и не феномен", – прибавил он.