Доходы литовских гостиниц могут вырасти

"Повлияла и погода, и перенос рейсов (из Вильнюса в Каунас, когда из-за ремонта взлетно-посадочной полосы месяц не работал столичный аэропорт - BNS). Как это отразится на годовых результатах, увидим позднее. В августе столичные гостиницы несколько подняли цены, которые до этого были снижены по причине переноса рейсов. Ведь на вильнюсские гостиницы приходится целых 80% всех ночлегов туристов в Литве", - отметила президент Ассоциации литовских гостиницы и ресторанов Эвалдас Шишкаускене.
По ее словам, в этом году доходы гостиниц могут вырасти на 7-10%.
Руководитель по вопросам продаж и маркетинга гостиницы Kempinski Бируте Леймонтайте отметила, что в следующем году основным вызовом может быть повышение тарифа НДС, поскольку это снизит конкуренцию с гостиницами соседних стран.
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