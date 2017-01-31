До конца года операторы мобильной связи создадут инструмент для моментальных платежей

Три крупнейших оператора мобильной связи в Литве до конца года намерены создать платформу, которая позволит их клиентам быстро и просто рассчитываться за товары и услуги.

По словам главы Банка Литвы (БЛ, Центробанка) Витаутаса Василяускаса, новая система будет открытой, к ней смогут присоединиться все желающие.

"Мы надеемся к концу года получить инструмент моментальных платежей. (...) Мы бы хотели иметь единый стандарт, единую и недискриминирующую платформу с тем, чтобы ею могли пользоваться как можно больше жителей", - заявил во вторник на пресс-конференции В. Василяускас.

Во вторник БЛ, компании Tele2, Omnitel и Bitė Lietuva подписали протокол намерений о сотрудничестве с целью расширения моментальных платежных услуг.

Моментальные платежи позволят потребителям рассчитываться в торговых пунктах и между собой мобильным телефоном, а средства будут зачисляться в течение нескольких секунд круглые сутки. Такие платежи - это одно из стратегических направлений БЛ, оно акцентируется в Национальной платежной стратегии.