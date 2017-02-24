Для миллионов изменится стоимость услуг: подорожают либо SIM-карты, либо услуги

По новейшим данным Службы регулирования связи, сейчас в Литве есть 1,6 млн. абонентов предварительной системы оплаты. Большая их часть пользуется телефонными картами Tele2 – 57%, 23% - Bitė и 21% - Telia.
DELFI сообщал, что правительство опубликовало список законов, которые будут рассматривать во время весенней парламентской сессии, в их числе и регистрация пользователей SIM-карт предварительной оплаты.
Операторов мобильной связи хотят обязать не только регистрировать всех пользователей услуг, но и предоставлять правоохранительным органам услугу определения их местоположения в реальное время без разрешения пользователя. Мало того, предлагают, чтобы установленное правительством учреждение могли решать, кому должны прекратить предоставление услуги электронной связи, а кому блокировать входящие звонки.
Представитель компании Tele2 Андрюс Баранаускас сказал, что если такое требование примут, оно потребует дополнительных инвестиций.
"Услуги предварительной оплаты - самые дешевые на рынке, ими пользуются те, у кого меньше всего денег, т.е. люди старшего возраста, инвалиды или люди, которые получают социальную помощь, живут на пособия. Всем им придется регистрировать SIM-карты, в противном случае услугу им предоставлять не будут, - сказал он DELFI. - Если примут такой закон, о котором идет речь, только на его осуществление уйдет 8-9 млн. евро".
Сумма такая большая для того, чтобы провести агрессивную рекламную кампанию, чтобы как можно больше людей регистрировали номер, а не отказывались от использования карт. Он упомянул также, что эти расходы лягут на плечи потребителей услуги.
Информацию и том, что услуги подорожают, подтвердила и представитель Bitė Lietuva Жана Якявичене.
"Сейчас у нас нет точных подсчетов, конечная стоимость будет зависеть от объема регистрации карт, от того, какую информацию о пользователе SIM-карты надо регистрировать и времени проведения регистрации. Расходы могут быть очень велики и они должны быть компенсированы, поэтому скажутся на ценах на услуги, или услуга регистрации карты предварительной оплаты услуги будет платной", - сказала она.
Представитель компании Telia Гедре Каминскайте-Салтерс сказала DELFI, что, по подсчетам их компании, эта услуга потребует инвестиций в размере около 300 000 евро.
Telia считает, что без ведома владельца карты информацию о его реальном местонахождении правоохране можно предоставлять только по мотивированному запросу, в ходе следствия или для пресечения преступной деятельности. То же самое касается и отключения карты - это возможно только в том случае, если есть данные, что ее используют для совершения преступления.