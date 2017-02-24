Для миллионов изменится стоимость услуг: подорожают либо SIM-карты, либо услуги

Требование регистрировать SIM-карты предварительной оплаты услуг больно ударят по кошельку малоимущих граждан. по подсчетам оператора мобильной связи, регистрация потребует дополнительных расходов, которые лягут на плечи потребителей.

По новейшим данным Службы регулирования связи, сейчас в Литве есть 1,6 млн. абонентов предварительной системы оплаты. Большая их часть пользуется телефонными картами Tele2 – 57%, 23% - Bitė и 21% - Telia.

DELFI сообщал, что правительство опубликовало список законов, которые будут рассматривать во время весенней парламентской сессии, в их числе и регистрация пользователей SIM-карт предварительной оплаты.

Операторов мобильной связи хотят обязать не только регистрировать всех пользователей услуг, но и предоставлять правоохранительным органам услугу определения их местоположения в реальное время без разрешения пользователя. Мало того, предлагают, чтобы установленное правительством учреждение могли решать, кому должны прекратить предоставление услуги электронной связи, а кому блокировать входящие звонки.

Представитель компании Tele2 Андрюс Баранаускас сказал, что если такое требование примут, оно потребует дополнительных инвестиций.

"Услуги предварительной оплаты - самые дешевые на рынке, ими пользуются те, у кого меньше всего денег, т.е. люди старшего возраста, инвалиды или люди, которые получают социальную помощь, живут на пособия. Всем им придется регистрировать SIM-карты, в противном случае услугу им предоставлять не будут, - сказал он DELFI. - Если примут такой закон, о котором идет речь, только на его осуществление уйдет 8-9 млн. евро".

Сумма такая большая для того, чтобы провести агрессивную рекламную кампанию, чтобы как можно больше людей регистрировали номер, а не отказывались от использования карт. Он упомянул также, что эти расходы лягут на плечи потребителей услуги.

Информацию и том, что услуги подорожают, подтвердила и представитель Bitė Lietuva Жана Якявичене.

"Сейчас у нас нет точных подсчетов, конечная стоимость будет зависеть от объема регистрации карт, от того, какую информацию о пользователе SIM-карты надо регистрировать и времени проведения регистрации. Расходы могут быть очень велики и они должны быть компенсированы, поэтому скажутся на ценах на услуги, или услуга регистрации карты предварительной оплаты услуги будет платной", - сказала она.

Представитель компании Telia Гедре Каминскайте-Салтерс сказала DELFI, что, по подсчетам их компании, эта услуга потребует инвестиций в размере около 300 000 евро.

Telia считает, что без ведома владельца карты информацию о его реальном местонахождении правоохране можно предоставлять только по мотивированному запросу, в ходе следствия или для пресечения преступной деятельности. То же самое касается и отключения карты - это возможно только в том случае, если есть данные, что ее используют для совершения преступления.