Для миллионов изменится стоимость услуг: подорожают либо SIM-карты, либо услуги

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ru.DELFI.lt
пятница, 24 февраля 2017 г. 14:38
Требование регистрировать SIM-карты предварительной оплаты услуг больно ударят по кошельку малоимущих граждан. по подсчетам оператора мобильной связи, регистрация потребует дополнительных расходов, которые лягут на плечи потребителей.
Telefonas
© DELFI / Kiril Čachovskij

По новейшим данным Службы регулирования связи, сейчас в Литве есть 1,6 млн. абонентов предварительной системы оплаты. Большая их часть пользуется телефонными картами Tele2 – 57%, 23% - Bitė и 21% - Telia.

DELFI сообщал, что правительство опубликовало список законов, которые будут рассматривать во время весенней парламентской сессии, в их числе и регистрация пользователей SIM-карт предварительной оплаты.

Операторов мобильной связи хотят обязать не только регистрировать всех пользователей услуг, но и предоставлять правоохранительным органам услугу определения их местоположения в реальное время без разрешения пользователя. Мало того, предлагают, чтобы установленное правительством учреждение могли решать, кому должны прекратить предоставление услуги электронной связи, а кому блокировать входящие звонки.

Представитель компании Tele2 Андрюс Баранаускас сказал, что если такое требование примут, оно потребует дополнительных инвестиций.

"Услуги предварительной оплаты - самые дешевые на рынке, ими пользуются те, у кого меньше всего денег, т.е. люди старшего возраста, инвалиды или люди, которые получают социальную помощь, живут на пособия. Всем им придется регистрировать SIM-карты, в противном случае услугу им предоставлять не будут, - сказал он DELFI. - Если примут такой закон, о котором идет речь, только на его осуществление уйдет 8-9 млн. евро".

Сумма такая большая для того, чтобы провести агрессивную рекламную кампанию, чтобы как можно больше людей регистрировали номер, а не отказывались от использования карт. Он упомянул также, что эти расходы лягут на плечи потребителей услуги.

Информацию и том, что услуги подорожают, подтвердила и представитель Bitė Lietuva Жана Якявичене.

"Сейчас у нас нет точных подсчетов, конечная стоимость будет зависеть от объема регистрации карт, от того, какую информацию о пользователе SIM-карты надо регистрировать и времени проведения регистрации. Расходы могут быть очень велики и они должны быть компенсированы, поэтому скажутся на ценах на услуги, или услуга регистрации карты предварительной оплаты услуги будет платной", - сказала она.

Представитель компании Telia Гедре Каминскайте-Салтерс сказала DELFI, что, по подсчетам их компании, эта услуга потребует инвестиций в размере около 300 000 евро.

Telia считает, что без ведома владельца карты информацию о его реальном местонахождении правоохране можно предоставлять только по мотивированному запросу, в ходе следствия или для пресечения преступной деятельности. То же самое касается и отключения карты - это возможно только в том случае, если есть данные, что ее используют для совершения преступления.

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