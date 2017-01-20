Дислокация военных НАТО в Литве принесет пользу и бизнесу

В литовской Рукле ждут дислокации более чем тысячи натовских военных, в военном городке уже выполнены подготовительные инфраструктурные работы, и к середине года, когда в Литву прибудет весь батальон, будет проведено работ еще на 5,8 млн. евро, отмечает литовская деловая газета Verslo zinios.

Расходы литовской армии на питание натовских военных, поставки батальону горючего будут полностью компенсироваться государством. Подсчитано, что на такие нужды ежегодно потребуется около 5-6 млн. евро.

Владеющие супермаркетами сети Norfa и Aibe в Рукле не сомневаются что военные батальона помогут повысить оборот, а значит и прибыль. Возможно даже потребуются дополнительные работники.