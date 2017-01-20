Дислокация военных НАТО в Литве принесет пользу и бизнесу

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BNS
пятница, 20 января 2017 г. 10:20
В литовской Рукле ждут дислокации более чем тысячи натовских военных, в военном городке уже выполнены подготовительные инфраструктурные работы, и к середине года, когда в Литву прибудет весь батальон, будет проведено работ еще на 5,8 млн. евро, отмечает литовская деловая газета Verslo zinios.
© M.Milinio nuotr.

Расходы литовской армии на питание натовских военных, поставки батальону горючего будут полностью компенсироваться государством. Подсчитано, что на такие нужды ежегодно потребуется около 5-6 млн. евро.

Владеющие супермаркетами сети Norfa и Aibe в Рукле не сомневаются что военные батальона помогут повысить оборот, а значит и прибыль. Возможно даже потребуются дополнительные работники.

BNS
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Бизнес

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Дислокация военных НАТО в Литве принесет пользу и бизнесу
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