ДГБ: "Газпром" хочет сохранить влияние в Литве

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BNS
понедельник, 3 апреля 2017 г. 12:32
Российская энергетическая корпорация "Росатом" стремится сформировать позитивный образ строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС), пытаясь привлечь на свою сторону, кроме прочих, и Еврокомиссию. А российский концерн "Газпром" через посредников продолжает стремиться к оказанию влияния на литовском газовом рынке, утверждает литовский Департамент госбезопасности (ДГБ).
© Reuters / Scanpix

"Все более активная деятельность создателей имиджа "Росатома" (лоббистов, дипломатов, политтехнологов, журналистов) свидетельствует об исключительном внимании России к реализуемым в Литве энергетическим проектам. Вероятно, что в ближайшей перспективе это внимание лишь усилится: продолжится работа по привлечению должностных лиц Еврокомиссии на свою сторону, попытки делать это через СМИ, использование услуг российских и белорусских политтехнологов", - говорится в опубликованном в понедельник отчете об угрозах нацбезопасности, подготовленном ДГБ и Вторым департаментом оперативных служб при Министерстве обороны Литвы.

По данным разведки, в марте 2016 года в Минске был учрежден российско-белорусский клуб экспертов, в деятельности которого участвуют известные российские пропагандисты, в повестку работы клуба внесено улучшение имиджа БелАЭС. По информации ДГБ, отзывы членов клуба об этой АЭС свидетельствуют о том, что это политический проект.

ДГБ считает, что Россия, таким образом, активизирует лоббизм в ведомствах ЕС, стремится оживить остановленный проект Балтийской АЭС в Калининграде. Целью лоббистских мероприятий было обеспечение рынков экспорта в ЕС, однако они не увенчались успехом.

Департамент прогнозирует, что российский концерн "Газпром" будет стремиться сохранить влияние в регионе, а также будет поставлять газ через верных ему посредников.

"Прогнозируется, что "Газпром" будет добиваться сохранения своих позиций в регионе, а также пытаться манипулировать ценой на поставляемый газ: например, действуя через особо лояльных к нему торговых посредников и создавая им более благоприятные условия по потреблению газа, чем для других", - говорится в отчете.

BNS
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