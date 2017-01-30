Дети Успасских передумали: дом Нумавичюса покупать не будут

В ноябре прошлого года появилась информация о том, что роскошный дом в квартале Лауру, в Вильнюсе, который прежде принадлежал предпринимателю Нериюсу Нумавичюсу, намерена купить компания Edvervita.

Эта компания принадлежит детям бывшего лидера Партии труда Виктора Успасских – Юлии и Эдуарду.

По сведениям DELFI, планы покупателей изменились, поэтому дом снова продается.

О том, что один из самых дорогих домов в Литве снова продается, сообщила брокер DNB Būstas Агне Навицкене. По ее словам, цена дома увеличилась еще на 10%.

Навицкене сказала, что договор, подписанный в прошлом году остановлен, поскольку изменились планы покупателей.

Дом, в котором до отъезда за границу жил один из самых богатых людей Литвы, построен на участке в 68 соток. Площадь дома – 575 кв. м. За дом просят 2,2 млн. евро.