Деревенские магазины уже подсчитывают сколько людей уволят

Власти предлагают переместить алкогольные напитки из продуктовых магазинов в специализированные места для торговли.

В свою очередь, бизнесмены уже подсчитывают, сколько магазинов придется закрыть в деревнях, когда это предложение станет реальностью, пишет издание Ukmergės žinios.

Директор Кооператива потребителей Укмергского района Ангеле Андриконене рассказывает, что в данный момент подсчитывают и уточняют, какие магазины будут вынуждены закрыть, сколько сотрудников придется уволить, а где сократить время работы.

Кооператив потребителей в деревнях района открыл 31 магазин. По словам директора, не секрет, что именно в них доход от алкоголя, по сравнению с другими товарами, является наибольшим. Например, в находящемся в Укмерге магазине Pivonija алкоголь составляет всего десятую часть оборота, а в деревенских магазинах этот процент намного выше. В среднем, если взять деревню и город, продажи алкоголя в магазинах кооператива составляют четверть всего оборота.

А.Андрикене говорит, что деревни точно не оставят без торговых точек, однако в некоторых их придется закрыть.

Глава районного кооператива рассказала, что уже сейчас в конкретных магазинах есть попытки совсем изъять алкоголь. В одном из магазинов кооператива алкоголь не продают. В деревне - это абсолютно новая практика. С другой стороны, по словам директора, замысел властей об учреждении лишь специализированных магазинов пока еще не совсем ясен. Неизвестно, сколько будет стоить лицензия, сколько мест для торговли алкоголем, в зависимости от числа жителей, будет позволено открывать в самоуправлениях.

С ноября прошлого года было запрещено объявлять акции на алкогольные напитки, эффективны ли такие меры в стремлении снизить потребление алкоголя? Оказалось, что эффект есть, однако не по всем видам одурманивающих напитков.

По словам А.Андриконене, количество продаваемых алкогольных напитков с введением этих ограничений снизилось . Однако не всех, а лишь сидров, коктейлей, дешевого пива. В то время как несколько увеличились продажи более дорогого пива. Продажи водки остались похожими.

Директор говорит, что после запрета рекламировать в магазинах цены на алкогольные напитки по акциям, некоторые крупные торговые центры придумали способ, как этот запрет обойти. Однако кооператив потребителей мудрить не пытается. Глава компании уверена, что снижать потребление алкоголя можно не только запретами на продажу, но и поощряя занятость людей в деревнях, созданием рабочих мест.

Она предполагает, что одни лишь жесткие запреты ударят с другой стороны, разовьется теневая экономика, будут торговать суррогатами. Ситуация станет похожей на ситуацию на табачном рынке, где процветает контрабанда, дорогу которой отнюдь не везде перекрывают.

В то же время мелкий бизнес, у которого в деревнях есть один или несколько продуктовых магазинов, где торгуют и напитками, уверены, что если будет запрещено торговать алкоголем, то их придется сразу закрыть.

Владелец частной компании Дайнюс Глейзнис в данный момент открыл магазины в четырех деревнях. Бизнесмен рассказывает, что очень точно не подсчитывал, но очевидно, что порядка половины оборота составляет продажа алкоголя: пива, водки, других напитков.

"Уже сейчас закрываются или едва выживают те, кто владеет одним или несколькими магазинами. С запретом алкоголя, это будет неизбежно", - рассказал бизнесмен, который ожидает четких решений от правительства.

Альянс Aibė недавно объявил об учреждении ассоциации, которая будет пытаться помочь владельцам небольших магазинов. По словам председателя ассоциации Эймутиса Раджвилы, ни один средний магазин в 100 кв. м. или меньше, после лишения права торговать алкоголем не выживет или будет работать в убыток. Часть торговли продуктами питания перейдет к крупным торговым сетям, у которых нет проблем с созданием специализированных магазинов.