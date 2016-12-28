Департамент туризма планирует приструнить турагентства

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BNS
среда, 28 декабря 2016 г. 08:48
Департамент туризма Литвы планирует заново начать надзор за туристическими агентствами, так как в настоящее время они работают без какого либо регулирования и обязательств, из-за чего от некоторых из фирм пострадали туристы, сообщает деловое издание Verslo žinios.
© DELFI (K.Pansevič nuotr.)

"Подобное положение искажает рынок и это нечестно как по отношению к организаторам путешествий, которые должны соответствовать довольно жёстким требованиям, страховаться и периодически представлять декларации о своей деятельности в Департамент туризма, так и по отношению к честно работающим агентствам", - говорит завотделом надзора за туристической деятельностью Департамента туризма Литвы Тадас Жянтялис.

По его утверждению, нынче туристические агентства обязаны только честно предоставлять туристу информацию о поездке. От контроля турагентств отказались примерно два года назад, когда хотели уменьшить административное бремя для бизнеса. Теперь разрабатываются поправки к Закону о туризме, которые могли бы вступить в силу с начала 2018-го - но пока ещё не решено, какие конкретные меры будут предусмотрены в документе.

BNS
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