Департамент туризма планирует приструнить турагентства

"Подобное положение искажает рынок и это нечестно как по отношению к организаторам путешествий, которые должны соответствовать довольно жёстким требованиям, страховаться и периодически представлять декларации о своей деятельности в Департамент туризма, так и по отношению к честно работающим агентствам", - говорит завотделом надзора за туристической деятельностью Департамента туризма Литвы Тадас Жянтялис.

По его утверждению, нынче туристические агентства обязаны только честно предоставлять туристу информацию о поездке. От контроля турагентств отказались примерно два года назад, когда хотели уменьшить административное бремя для бизнеса. Теперь разрабатываются поправки к Закону о туризме, которые могли бы вступить в силу с начала 2018-го - но пока ещё не решено, какие конкретные меры будут предусмотрены в документе.