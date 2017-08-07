Дело Judex: Генпрокуратура обратилась к России, но ответа не получает

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BNS
понедельник, 7 августа 2017 г. 18:09
Генеральная прокуратура Литвы, организующая досудебное расследование относительно вероятных нарушений на предприятии мороженых продуктов питания Judex и действий работников Государственной продовольственно-ветеринарной службы Литвы (ГПВС), обратилась к России за получением правовой помощи, однако длительное время её не получает.
© DELFI / Tomas Vinickas


Расследование ведётся уже целый год, и за это время число подозреваемых не изменилось - по-прежнему шестеро.

"Нас тормозят данные задания - мы обратились в Российскую Федерацию, где необходимо провести некоторые действия. Кое-что в России уже было сделано, должны быть собраны документы и опрошены люди, знающие о тех действиях, но мы уже 7-8 месяцев не получаем ответов", - отметил агентству BNS прокурор Генпрокуратуры Роландас Станкявичюс.

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Российские коллеги заверили, что просьба о правовой помощи получена, но нет сведений, когда россияне её выполнят.

Кроме того, специалистам было поручено провести в Judex финансовое расследование, выводы которого также не получены.

Служба специальных расследований Литвы (ССР) подозревает, что компания Judex стремилась через члена парламента Пятраса Гражулиса оказать влияние на Госпродветслужбу с тем, чтобы ГПВС не назначала штраф за выявленные нарушения. В данном расследовании бывшему главе службы Йонасу Милюсу были предъявлены подозрения в торговле влиянием и служебных злоупотреблениях. Имеются подозрения, что ГПВС или подведомственные ей подразделения могли получить из России сообщение об обнаружении в продукции Judex бактерии листерии, но данный факт скрыли и никаких действий не предприняли.

Указанная бактерия была обнаружена в десяти партиях замороженных продуктов Judex, девять из них были предназначены для поставок на рынки ЕС, одну партию предприятие планировало экспортировать в Россию.

В партии пельменей, которые должны были поступить в Россию, листериоз обнаружили сотрудники Национальной лаборатории общественного здоровья, проводившие анализ по поручению правоохранительных органов.

Учреждённая в 1995 г. компания Judex занимается производством мороженых пельменей, вареников, блинчиков и иной продукции, в т.ч. из творога и картофеля. Продукция предприятия поступает в Латвию и Эстонию, Англию, Ирландию, Германию, Испанию, а также в Россию и Белоруссию.

BNS
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