Действие договора об аренде участка под бывшим стадионом "Жальгирис" пока не останавливают

BNS
пятница, 10 марта 2017 г. 14:20
После того как договорились об изменениях в детальном плане бывшего стадиона "Жальгирис" в Вильнюсе и найти на нем место для стадиона, действие договора об аренде участка с компанией Hanner пока не останавливают, сказал вице-министр сельского хозяйства Артурас Богдановас.
Griaunamas Žalgirio stadionas
© DELFI / Andrius Ufartas

"Решение такое - появились новые обстоятельства, поэтому предупреждение о расторжении соглашения пока не вступает в силу. Иными словами, на сегодняшний день мы не будем останавливать строительство. Мы ждем коррекцию нового детального плана, ее должны представить сегодня (10 марта - BNS), может в понедельник. Оценим ситуацию и сегодня не планируем ничего останавливать", - сказал журналистам Богдановас.

BNS
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Действие договора об аренде участка под бывшим стадионом "Жальгирис" пока не останавливают

Griaunamas Žalgirio stadionas
После того как договорились об изменениях в детальном плане бывшего стадиона "Жальгирис" в Вильнюсе и найти на нем место для стадиона, действие договора об аренде участка с компанией Hanner пока не останавливают, сказал вице-министр сельского хозяйства Артурас Богдановас.

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