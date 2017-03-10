Действие договора об аренде участка под бывшим стадионом "Жальгирис" пока не останавливают

После того как договорились об изменениях в детальном плане бывшего стадиона "Жальгирис" в Вильнюсе и найти на нем место для стадиона, действие договора об аренде участка с компанией Hanner пока не останавливают, сказал вице-министр сельского хозяйства Артурас Богдановас.