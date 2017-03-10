Действие договора об аренде участка под бывшим стадионом "Жальгирис" пока не останавливают

После того как договорились об изменениях в детальном плане бывшего стадиона "Жальгирис" в Вильнюсе и найти на нем место для стадиона, действие договора об аренде участка с компанией Hanner пока не останавливают, сказал вице-министр сельского хозяйства Артурас Богдановас.
"Решение такое - появились новые обстоятельства, поэтому предупреждение о расторжении соглашения пока не вступает в силу. Иными словами, на сегодняшний день мы не будем останавливать строительство. Мы ждем коррекцию нового детального плана, ее должны представить сегодня (10 марта - BNS), может в понедельник. Оценим ситуацию и сегодня не планируем ничего останавливать", - сказал журналистам Богдановас.