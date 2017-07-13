Датская Furnmaster планирует развитие в Мариямполе

BNS
четверг, 13 июля 2017 г. 18:20
Действующая в Вилкавишкисе мебельная компания датского капитала Furnmaster планирует развитие и перенос производства в Мариямполе. Более подробной информации предприятие пока не приводит и обещает сделать это в августе, когда ее подтвердит акционер - датская Gabriel.
SBA grupės įmonė "Germanika"
© DELFI / Ugnė Karaliūnaitė

"Мы сейчас работаем в Вилкавишкисе и будем развиваться в Мариямполе. Все работники останутся теми же и будут приняты работники дополнительно", - сказала BNS глава Furnmaster Эгле Груодене.

По ее словам, сейчас на предприятии работает 120 человек.

Представитель Investuok Lietuvoje Эгидиюс Юргялёнис сказал BNS, что пока не может комментровать развитие компании, потому что ожидается информация из Дании.

В прошлом финансовом году, который начался в октябре 2015 год и закончился в сентябре 2016 года Furnmaster получил 4,143 млн. евро выручки (на 88,2% больше).

Компания Furnmaster была создана в Литве в октябре 2012 года. Предприятие указывает, что основные его клиенты - заказчики из стран Евросоюза.

BNS
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Бизнес

Датская Furnmaster планирует развитие в Мариямполе

SBA grupės įmonė Germanika
Действующая в Вилкавишкисе мебельная компания датского капитала Furnmaster планирует развитие и перенос производства в Мариямполе. Более подробной информации предприятие пока не приводит и обещает сделать это в августе, когда ее подтвердит акционер - датская Gabriel.

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