Citadele перенимает потребителей быстрых кредитов

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BNS
четверг, 27 июля 2017 г. 19:00
Банк латвийского капитала Citadele утверждает, что успешно переманивает к себе клиентов компаний быстрых кредитов, и в этом году почти на 80% увеличил портфель потребительских кредитов.
Citadele
© DELFI.lv

Директор службы управления рисками Citadele Даля Удрене сообщила, что происходит определенное перераспределение рынка путем перехода от компаний быстрых кредитов к банкам, которые предлагают более низкие проценты.

"Рост портфеля происходил больше по причине автоматизированных решений и более выгодных условий. Мы активно работаем с потребительским сектором и активно предлагаем услуги, пытаемся оценить потребительские потребности. (...) Потребитель получает в банках гораздо более низкие проценты", - заявила в четверг на пресс-конференции Д. Удрене.

"Мы не утверждаем, что быстрые кредиты - это плохо, мы говорим, что там заём дороже", - добавила Д. Удрене.

По ее словам, потребительские кредиты являются одним из приоритетов деятельности банка.

В конце июня портфель потребительских кредитов банка составлял 13,9 млн. евро - на 78,2% больше, чем год назад (7,8 млн. евро).

BNS
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