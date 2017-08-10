Чума свиней: Литву ждет сложный выбор

В минувшие выходные в домашних хозяйствах были зафиксированы шесть новых случаев африканской чумы свиней (АЧС), снова началась дискуссия о том, как остановить распространение этой болезни. Специалисты и участники рынка видят лишь два пути.

Один - его предлагают крупные свиноводы - выплатить компенсации малым хозяйствам и заставить их отказаться от этой деятельности.

Каждое проявление болезни на свиноферме любой величины означает строгие ограничения в радиусе нескольких километров. Если в эту зону попадают крупные свинофермы, они несут большие потери, несмотря на то, что свиньи у них совершенно здоровы.

Другой путь - попытка уничтожить диких кабанов, которые являются разносчиками АЧС и таким образом остановить распространение болезни.

"После того как в течение нескольких дней обнаружили 6 очагов болезни, остается лишь один путь – ужесточать средства. Придется заставить охотников сильно сократить численность кабанов. Тех, кто этого не делает, облагать штрафами. Иллюзий не осталось. АЧС охватит всю территорию Литвы и все равно большая часть кабанов погибнет", – сказал министр сельского хозяйства Брпнюс Маркаускас.

"Основные разносчики заболевания - кабаны. Несмотря на то, что сообщали о нескольких программах по их уничтожению, это было лишь имитацией. У меня самого есть плантация клубники в Казлу Руде, такого количества кабанов, как в этом году, еще никогда не было", – возмущался глава Литовского союза фермеров Видас Юодснукис. Он считает, что крупные свиноводы хотят использовать АЧС как повод для уничтожения малого бизнеса в своей сфере.

Представители крупного бизнеса отвечают, что они только хотят сохранить свиноводство как отрасль.

"После того как в выходные зафиксировали шесть новых случаев, стало понятно, что вирус никуда не исчез. Не так давно был случай заболевания и в крупном хозяйстве.

Пока кабаны разносят вирус, и в стране будут малые хозяйства, болезнь будет распространяться", – сказал директор Литовской ассоциации свиноводов Альгис Баравикас.

Он сказал, что опыт показывает - на территориях, где есть больные кабаны, в малых хозяйствах не могут соблюдать все требования безопасности, это рискованно. Он предлагает выплатить малым хозяйствам компенсации в обмен на прекращение деятельности.

"Уничтожение малых хозяйств - самый простой путь. Но ведь у нас есть масса контролирующих ведомств, которые могли бы контролировали распространение болезни. Могли бы быть активнее и наши европарламентарии, чтобы ограничения ЕК не были столь жесткими", – предлагает Юодснукис.

"Люди все еще не верят, что мы столкнулись с опасной болезнью и создают теорию заговора, будто кто-то хочет уничтожить малые хозяйства. Мы просто находимся у черты, когда встал вопрос, сохранится ли свиноводство вообще", – ответил Баравикас и признал, что проблемы бывают и в крупных хозяйствах.

По данным ассоциации, на данный момент в Литве есть 11 000 малых хозяйств, в которых держат около 40 000 свиней. В крупных комплексах выращивают около 600 000 свиней.

Баравикас признал, что другой путь - уничтожение кабанов или сильное сокращение их популяции, но осуществить это непросто.

Министр Маркаускас видит и еще одну проблему - из-за АЧС страны, которые хотят ограничить поставки какой-либо продукции на свой рынок, могут воспользоваться чумой и запретить ввоз термически необработанной продукции растениеводства, например, зерна или кормов.