Что в этом году предлагает палангский кемпинг

С началом календарного лета, начался и сезон работы кемпингов. Палангский кемпинг открылся с 1 июня.

Этот современный кемпинг открылся в Паланге в прошлом году,этим летом он сулит трехзвездочные удобства и дополнительные услуги за дополнительную плату, сказано в сообщении компании Mažoji fiestа.

Отдых в этом месте обойдется в 4 евро для взрослого и 2 евро для ребенка. Место для палатки стоит 5-6 евро, для автокемпера – 10 евро.

Сообщается, что желающие смогут не только с удобствами провести ночь в кемпинге, приготовить обед, но и отдохнуть на удобной террасе, наблюдать за спортивными состязаниями, играть в баскетбол, полевой теннис, волейбол, бадминтон, петанк и др. игры. Для детей оборудованы песочницы и установлены батуты.

В этом году в кемпинг вернется Sinners Burgers и шеф ресторана на колесах Лауринас.

Постояльцам кемпинга не придется далеко идти к морю, поскольку пляж находится совсем рядом, они смогут совершать пешие и велосипедные прогулки по Региональному парку взморья и Немерсетскому ландшафтному заповеднику.

Из кемпинга можно легко добраться не только до Паланги, Швянтои, но и Каркле, Клайпеды или Куршской косы.