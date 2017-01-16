Что надо знать о финском эксперименте с базовым доходом - 560 евро "просто так"

В Финляндии стартовал эксперимент, в рамках которого 2000 человек на протяжении двух лет будут ежемесячно получать от государства "просто так" 560 евро. Портал Delfi рассказывает о сути эксперимента и разбирается, откуда растут ноги у идеи "базового дохода" и как к ней относятся в других странах мира.

Наиболее активным пропагандистом идеи о "базовом доходе" считается выдающийся экономист и лауреат Нобелевской премии 1976 года "за достижения в области анализа потребления Милтон Фридман (к сожалению, в 2006 году он скончался). Высказал он ее в 1970-х годах и уже тогда она всерьез захватила финских исследователей. Идею там время от времени поднимали, стряхивали с нее нафталин, рассматривали с разных сторон и снова бережно складывали в сундук. В общем, для финского общества она не в новинку.

Тем не менее, всерьез "зеленый свет" ей дали только в 2015 году. После дебатов в парламенте и проведенных исследований определилась модель эксперимента, который, в итоге, стартовал в январе этого года.

Были выбраны 2000 человек, которые в 2017-2018 годах станут получать ежемесячно по 560 евро так называемого базового дохода. Технически это — замена пособия по безработице. Все, кто получают базовый доход, лишились этого пособия, средняя сумма которого в Финляндии как раз составляет 560 евро (а средняя зарплата — в 5-6 раз выше). Другие социальные выплаты участникам эксперимента сохранили.

Основное отличие базового дохода от пособия по безработице в том, что если человек во время эксперимента находит работу, то он не теряет базовый доход. А вот пособия по безработице он бы лишился, из-за чего многие безработные просто отказывались от предложений о временном трудоустройстве, так как им это было невыгодно.

Таким образом, суть эксперимента — проверить, побуждает ли гарантированный доход в размере 560 евро принять работу, в том числе низкооплачиваемую.

В качестве побочного эффекта эксперимента можно отметить тот факт, что Финляндия получила определенную "прессу" за границей и улучшила престиж страны. Об этом журналистам рассказал руководитель эксперимента и отдела общественных связей Пенсионно-социального ведомства Kela, профессор Олли Кангас.

"Этот вопрос заинтересовал многих, и нас это даже удивило. Это — уникально. Подобный интерес раньше вызывал только материнский пакет. Некоторые говорили, что это же — манна небесная, раздача денег ленивым людям. Другие же не могли понять, как можно прожить на 560 евро", — отметил он.

Финский участник эксперимента: "Я освободился от рынка рабов"

Один из тех, кто по жребию стал участником эксперимента — Юха Ярвинен из города Курикка. В интервью изданию Yle.fi он признался, что надеется с помощью эксперимента вернуться к нормальной жизни.

Базовый доход для него оказался меньше на 90 евро, чем пособие, но он все равно доволен: "Если мне предложат работу на несколько дней, то я теперь соглашусь. Раньше приходилось, к сожалению, отказываться. Я хочу и могу трудоустроиться. Раньше я чувствовал, что не могу работать, потому что это невыгодно".

Без работы он сидит уже пять лет. До этого у него в течение семи лет было собственное предприятие по изготовлению декоративных наличников, которые пользовались спросом также за границей. Он работал один, иногда в течение нескольких месяцев не получая зарплаты. В конце концов, он переутомился, а предприятие обанкротилось. У Ярвинена теперь проблемы с кредитной историей.

Сейчас он верит, что благодаря базовому доходу, получит новую возможность основать предприятие. В его планах сделать это до конца февраля.

Кроме того, Ярвинен сможет также проводить больше времени с детьми. У него шестеро детей, старшему из которых 15 лет, а младшему исполнится в мае пять. Жена работает младшей медсестрой.

Четыре страны, раньше Финляндии попробовавшие базовый доход

Неправильно говорить, что Финляндия первой в мире экспериментирует с базовым доходом. Первым надо считать "Mincome", канадский эксперимент, проводившийся в 1974-1979 годах в провинции Манитоба.

Формально он отличался от нынешнего финского эксперимента, но по сути — не сильно. В Канаде власти гарантировали определенной группе жителей (безработных или с низким доходом) получение определенного ежемесячного дохода. Если же семья зарабатывала что-то дополнительно, то сумму гарантированного дохода уменьшали в соответствии с этим заработком. Но совсем "дармовых" денег не лишали — даже те, кто начинал в ходе эксперимента зарабатывать хорошо, все равно получали от государства хотя бы 25% от суммы пособия.

Финального отчета власти Канады по "Mincome" не выпустили, но все полученные данные и статистику собрали в одно место и организовали доступ к информации для институтов и прочих исследователей. Что нам важно знать в контексте финского опыта — оказалось, что лишь 1% участников "Mincome" совсем перестал работать и положился только на государственное пособие.

Других результатов добились в Намибии в 2008-2009 годах. Там базовый доход в размере 12 долларов в месяц выплачивали жителям двух деревень. Результатом этого эксперимента стало, во-первых, драматическое падение уровня преступности — на 42%. Во-вторых, исследователи заметили серьезный приток мигрантов из других регионов страны — даже при том, что приезжим ничего не платили и об этом было объявлено заранее. Но те, кто наводнил деревни, и не искали бесплатных денег — они просто хотели заниматься бизнесом, так как экономическая активность в регионах, охваченных экспериментом, выросла.

В 2012 году аналогичный эксперимент провели в Индии, в нем участвовало 6460 человек из 20 деревень. Результаты — рост трат на еду и медицину, а также гигантский, 68-процентный рост успеваемости детей в школах.

Эксперименты проводятся и в США. Например, в Северной Каролине с середины 1990-х распределяют доходы от казино в индейских резервациях среди жителей этих резерваций. Результаты — уверенное снижение уровня преступности и семейного насилия, рост успеваемости, падения количества психических расстройств.

Почему базовый доход должен появиться в Литве

Идея базового дохода горяча, как никогда. Финский эксперимент вновь подстегнет к нему интерес во всех странах мира. Многие экономисты всерьез утверждают, что базовый доход станет неизбежным и ввести его придется всем, хотя в первую очередь, конечно же развитым странам.

Причина кроется в том, что на рынок труда наступает автоматизация и люди отдают рабочие места роботам. Это происходит уже и в Литве, причем абсолютно каждый читатель хотя бы раз в неделю видит пример подобного наступления своими глазами — автоматические кассы самообслуживания в крупных супермакетах. За ними присматривает лишь один работник, тогда как каждый блок касс обслуживает 4-6 человек одновременно, заменяя ровно такое же количество кассиров-людей.

Согласно результатам свежего исследования Всемирного экономического форума, к 2020 году в 15 наиболее развитых экономиках мира около 5 млн. человек отдадут свою работу роботам.

Это приведет к изменению структуры экономики и занятости — исчезнут одни профессии, появятся другие и одновременно возрастет нужда в очень узкоспециализированных или низкооплачиваемых работниках, возможно, трудящихся неполный день. Однако при сегодняшней системе налогообложения их либо невыгодно нанимать, либо им невыгодно работать.

Если их не занять или не платить им пособий, они обречены на бедность, то есть будут меньше потреблять. Это негативно отразится на экономике и, как следствие, вообще на каждом жителе страны. Базовый доход — один из способов поддержать экономику и смягчить для ставших "ненужными" людей процесс роботизации и переучивания.

В современных терминах — это еще одно пособие, но его отличие от других пособий или их системы в том, что его расчет, администрирование и выплата максимально упрощены. Не надо требовать от людей никаких справок, не надо за ними "следить" и тратить время по "сортировке" по ставкам, правам и прочим признакам. Безработный или имеешь доход ниже N в месяц? Получи на банковский счет свой базовый доход и не морочь нам голову. Причем, получи в автоматическом режиме. Армия чиновников не нужна.

Впрочем, на данный момент даже самые развитые страны лишь проводят осторожные эксперименты. Либо, как Швейцария, выносят вопрос на всенародное голосование, где с разгромным счетом (77%) побеждают противники раздавать деньги просто так.

А о том, чтобы платить вообще каждому жителю страны просто за то, что он есть, говорят пока лишь политики-популисты. Это дорого, и выгода — до тех пор, пока экономика не трансформировалась, не просматривается. Но она обязательно изменится. И тогда о базовом доходе в том или ином виде придется задуматься всем.