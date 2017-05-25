Что делает в Литве партнер представителя "Роснефти", дважды "распиливший" судно?

Схема бизнеса бывшего чиновника российской компании «Росрыболовство» Валерия Сураева, которого занимающиеся расследованиями случаев коррупции журналисты подозревают в сомнительных сделках и хищении средств, охватывает и Литву.

Его деятельность журналисты связывают с именем пресс-секретаря «Роснефти» и бывшего главного редактора журнала "Однако" Михаилом Леонтьевым, пишет "Муниципальный сканер".

Расследование на эту тему опубликовало и издание "Медуза", однако «Муниципальный сканер» счел нужным добавить некоторую информацию со своей стороны.

"Муниципальный сканер" сообщает, что М.Леонтьев занимается не только публицистикой, но также является совладельцем двух технологических компаний. Одна из них — резидент "Сколково", предположительный основной владелец второй — бывший чиновник Росрыболовства (российской компании), обвинявшийся в мошенничестве на сумму в несколько сотен миллионов рублей. Бизнес обоих тесно связан с государственными заказами.

Журналисты разбирались а схемах совместного бизнеса Леонтьева и Сураева. Причем, в случае Сураева выяснилось, что в Литве им были зарегистрированы две компании, а сам он получил вид на жительство в нашей стране.

История Сураева

Валерий Владимирович Сураев начал работать в судостроении в начале 90-х годов прошлого века.

В начале 2000-х Валерий Сураев перешел работать в Росрыболовство, где возглавлял отдел рыбопромыслового флота, портов и судоремонта.

В июне 2002 года компания Protech Premier Ltd (BVI) учредила компанию ООО "Фрегат Альфа". Согласно базы Offshore Leaks, директором и номинальным владельцем Protech Premier Ltd с 2002 года является Цодыковская Марина Юрьевна.

В 2003 году был зарегистрирован Фонд поддержки национальной морской доктрины. Валерий Сураев стал его президентом.

В июне 2004 года ООО "Фрегат Альфа" совместно с Protech Premier Ltd учредили ООО ЦКБ "Корвет" в Хабаровске. Директор – Докучаев Игорь Михайлович.

В сентябре 2004 года Фонд поддержки национальной морской доктрины и ООО "Фрегат Альфа" создают в г.Сосновка Кировской области ООО "Вятская судоверфь". В феврале 2005 года ООО ЦКБ "Корвет" и ООО "Фрегат Альфа" регистрируют в Мурманске ООО "Морская компания".

В июне 2005 года Фонд поддержки национальной морской доктрины учреждает ООО "Хабаровское судостроительное объединение", в ноябре 2005 года – ЗАО “НПЦ рыболовства, разведки и мониторинга” в Угличе Ярославской области. Директор – Докучаев Игорь Михайлович. НПЦ сразу получает один из контрактов на строительство научно-исследовательских кораблей на Дальнем Востоке.

В ноябре 2006 года ООО “Фрегат Альфа” и Фонд Поддержки Национальной Морской Доктрины открывают ЗАО “Полярный экспресс” в Хабаровске. Директор – Сураев Андрей Владимирович, брат Валерия Сураева.

Леонтьев и Сураев

В 2007 году журналист Михаил Леонтьев продвигает на “Первом канале” и в журнале “Профиль” Фонд поддержки национальной морской доктрины и его председателя Сураева. Соавтор М.Леонтьева в журнале "Профиль" Игорь Докучаев – директор ряда компаний Сураева.

29 декабря 2008 года Росрыболовство заключает контракт с ЗАО “НПЦ рыболовства, разведки и мониторинга” на выполнение работ по строительству судна для сбора и транспортировки производителей для рыборазводных заводов на Северном Каспии. Договор удалось разорвать в 2011 году через суд.

В 2010 году Счетная палата проводит проверку в Росрыболовстве и выявляет хищение на 1 млрд рублей при исполнении программы постройки, переоборудования и переоснащение судов для научно-исследовательских целей на Дальнем Востоке.

В 2011 году Сураев через российский суд пытается провернуть схему вывода 3,3 млн долларов из страны, схожую с молдавской схемой.

Напомним, что Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнародовал новое расследование о выводе из России около $21 млрд и отмывания их через Молдову.

Схема

Некая Unofarb Trade Ltd, зарегистрированная на Маршалловых Островах, обращается с иском о взыскании денег. Ответчики – ЗАО "НПЦ рыболовства, разведки и мониторинга", ООО ЦКБ “Корвет”. Третьими лицами призываются ООО “Фрегат Альфа”, Фонд поддержки национальной морской доктрины, Protech Premier Ltd и Росфинмониторинг.

Росфинмониторинг отказался принимать участие, иные третьи лица иск поддержали. Предмет рассмотрения – взыскать с ответчиков в солидарном порядке стоимость проекта – корпусной документации для строительства Большого научно-исследовательского судна для Дальнего Востока, разработанной в соответствии с договором от 2009 года, заключенным между Unofarb Trade Ltd и ответчиками. Но дело не вышло, судья, как и Росфинмониторинг, отказалась участвовать в мошенническом выводе денег по несуществующему договору и в иске отказала.

В 2011 году Росбалт сообщил, что департамент полиции и пограничной охраны Эстонии начал расследование в отношении 147 граждан России, подозреваемых в покупке вида на жительство. Среди них – Валерий Сураев. Стоимость ВНЖ Сураеву обошлась 65 тыс. евро. Один из организаторов этой схемы – эстонский политик Николай Стеймах, который был членом правления компании Baltic Marine Capital OÜ. С августа 2016 года членом совета этой компании становится Марина Цодыковская, номинальный владелец Protech Premier Ltd.

Российское издание “Известия” в мае 2012 года сообщило:

МВД раскрыло очередную крупную аферу в Росрыболовстве. В 2005 году ведомство получило около 1 млрд рублей на постройку кораблей для научных целей, однако, как считают оперативники, фактически все деньги затем оказались на счетах фирм, подконтрольных чиновникам. Корабли так и остались недостроенными. Против бывшего чиновника Росрыболовства Валерия Сураева уже возбуждено уголовное дело о мошенничестве на сумму почти в 300 млн рублей.

"По документам, научный корабль был построен, Сураев подписал акт приемки, после чего на счета НПЦ перевели более 283 млн рублей, откуда деньги перекочевали в Центр специального судостроения, а затем растворились на счетах фирм-однодневок, — рассказывают «Известиям» источники в МВД. — На самом деле судно так и осталось стоять на стапеле в виде «скелета» среди мусора и металлолома".

Источники "Известий" в МВД подчеркивают, что Сураев может стать не единственным представителем Росрыболовства в этом уголовном деле. "Имеется информация, что по аналогичной схеме чиновники похитили еще 800 млн рублей", — заявил "Известиям" источник в МВД.

В 2012 году Валерий Сураев покидает должность в Росрыболовстве. О судьбе уголовного дела ничего не известно, видимо оно было прекращено, что не удивительно. В 2010 году, еще будучи чиновником, Сураев регистрирует ООО “Межрегиональная морская компания” и ООО "Русский морепродукт". 7 декабря 2012 года владельцем 40% ООО “Межрегиональная морская компания” становится Игорь Кожин, сын Владимира Кожина, управляющего делами президента В.Путина.

24 апреля 2013 года учреждается ООО "Агро-Марин СПГ". 98% в компании принадлежат британской VALSER OIL LLP, которая управляется двумя компаниями с Маршалловых островов, а контролируется Сураевым. Еще по 1% в “Агро-Марин СПГ” принадлежит журналисту, вице-президенту государственной нефтяной компании “Роснефть” Михаилу Леонтьеву и бывшему первому заместителю гендиректора «Издательского дома Родионова», издававшего журнал “Профиль”, Владимиру Колоскову.

В феврале 2014 года Protech Premier Ltd (BVI) учредила ООО "Центр Недвижимости и Судостроения", которая в октябре 2015 года была переписана на ООО "Агро-Марин СПГ". Директором ООО "Центр Недвижимости и Судостроения" стал Сураев Андрей Владимирович.

В ноябре 2016 года ООО "Агро-Марин СПГ" получил два госконтракта на 10,6 млн рублей от ФГУП "Крыловский Государственный Научный Центр" на разработку проекта судна, работающего на СПГ. Оба контракта были заключены по процедуре "Закупка у единственного поставщика" — поскольку их заключение, согласно документации, было необходимо для предотвращения аварий и других чрезвычайных ситуаций "непреодолимой силы". Оба проекта были разработаны за неделю: 25 ноября заключен госконтракт, а уже 2 декабря готовый проект был передан заказчику.

Компания Сураева делала проектирование для трех недостроенных им же судов проекта 1328 "Балтика", так как деньги на их модернизацию были украдены до 2011 года. Корпуса судов так и остались на стапелях завода в г.Сосновка Кировской области. Именно в Сосновке была зарегистрирована компания ООО "Вятская судоверфь". В январе 2017 года издание "Коммерсант" сообщило о планах Росрыболовства доремонтировать эти судна, переведя их на СПГ. Можем предполагать, что и ремонтировать снова будут компании Сураева.

Сураев и Литва

В сентябре 2014 года Сураев в Литве учредил ИП, позже переоформив его в компанию UAB Inžinerinės energetikos paslaugos. В учредительных документах он указывал российский адрес, по которому, согласно телефонному справочнику, проживает Цодыковская Марина. А уже при регистрации UAB Inzineriniu projektu vystymas в июне 2016 года Сураев указывает литовский адрес, а также Сураеву присвоен личный код. Такой код иностранному гражданину присваивается в случае получения литовского гражданства или вида на жительства Литве. Информации о выдаче гражданства Литвы Сураеву на государственных порталах обнаружить не удалось.

Обе литовские фирмы Сураева создавались и сопровождаются компанией, которую создал выходец из Минска Виктор Грищенко. На сайте этой “открывашки” предлагаются услуги помощи получения вида на жительства в Литве через "открытие" бизнеса в стране.

Выводы

Валерий Сураев, будучи чиновником, не только параллельно занимался бизнесом, что является конфликтом интересов, но и участвовал в хищении бюджетных средств. Криминальные деньги Сураев пытался легализовать и вывести из страны через решение российского суда.

Уголовное дело было замято и не расследовано, что не удивительно, т.к. с середины 2000-х Сураев ведет дела с Михаилом Леонтьевым, а с 2012 года является бизнес-партнером сына управляющего делами президента Кожина.

У Сураева тяга к владению европейским ВНЖ. В обоих случаях ВНЖ оформлялось через регистрацию фиктивных компаний, которые якобы занимаются бизнесом, на деле же – платят только налоги с минимальных зарплат номинальных работников.