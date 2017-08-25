Число свободных рабочих мест за год выросло на 18%

В Литве на конец первого полугодия насчитывалось 19,8 тыс. вакантных рабочих мест для наёмных работников - на 17,9%, или на 3 тыс. рабочих мест больше, чем в конце июня прошлого года.