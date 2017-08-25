В Литве на конец первого полугодия насчитывалось 19,8 тыс. вакантных рабочих мест для наёмных работников - на 17,9%, или на 3 тыс. рабочих мест больше, чем в конце июня прошлого года.
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Число свободных рабочих мест за квартал - в конце июня по сравнению с концом марта - сократилось на 4,6%, или почти на 1 тыс., сообщает Департамент статистики страны.

BNS
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