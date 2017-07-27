Число пассажиров Lux Express превысило миллион

На маршрутах внутри Эстонии число пассажиров автобусов Lux Express возросло почти на 96 000 человек. Как и ранее, больше всего людей совершили поездки по маршруту Таллинн-Тарту, где общее число пассажиров увеличилось почти на 20% по сравнению с прошлым годом. На маршруте Таллинн-Пярну число пассажиров возросло на 26%. ”На маршрутах внутри Эстонии мы видим постоянный рост числа пассажиров благодаря улучшенному расписанию с большим количеством отправлений, а также современным автобусам, которые все успешнее конкурируют с автомобилями”, — пояснила коммерческий директор Lux Express Кристийна Мехик.

По словам Мехик, новые автобусы Lux Express Lounge, выведенные на маршрут Таллинн-Тарту, пользуются у пассажиров популярностью и компания видит в услуге Lounge и дальнейший потенциал роста. ”Уже сложились определенные группы клиентов, которые ожидают от автобусной поездки максимального удобства и приватности. Если данные условия выполнены, то они готовы оставить машину дома и совершить поездку автобусом. Постоянный рост числа таких пассажиров и дал нам смелость для инвестиций в новые автобусы и увеличения числа мест в части Lounge на международных маршрутах, начинающихся из Таллинна”, — добавила Мехик.

На маршруте Таллинн-Рига за первое полугодие число пассажиров выросло на 21%, причем число пассажиров, путешествовавших в особо комфортабельной части Lounge, увеличилось на 15%. Причиной является увеличение числа бизнес-пассажиров, так как все чаще они предпочитают совершать поездки между двумя столицами автобусом.

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