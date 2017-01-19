Число пассажиров airBaltic приближается к трем миллионам

Латвийская авиакомпания airBaltic в 2016 году перевезла на 10% больше пассажиров по сравнению с предыдущим годом.

В 2016 году airBaltic перевезла 2 891 365 пассажиров, что на 10% больше по сравнению с 2015 годом. В 2016 году авиакомпания выполнила 43 872 полета, что на 2% больше, чем годом ранее.

Показатель заполняемости, выражающий отношение числа пассажиров к числу доступных мест, составил в 2016 году 74%, что на 3% больше, чем годом ранее.

В 2017 году авиакомпания планирует увеличить доступное число билетов на 16% и таким образом улучшить соединения в своей маршрутной сети, охватывающей Европу, Скандинавию, Россию, страны СНГ и Ближний Восток.